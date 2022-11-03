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【免針紙案】修例賦權醫衞局局長廢除免針紙　郭卓堅申覆核不獲受理

社會 10:36 2022/11/03

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修例賦權醫衞局局長廢除免針紙，郭卓堅申覆核不獲受理。（林育慧攝）

政府早前刊憲修例賦權醫務衞生局局長，當有合理理由懷疑某註冊醫生發出豁免證明書前未有進行臨床評估，可宣告特定豁免證明書失效。巿民郭卓堅早前再入稟高等法院申司法覆核，質疑修例令受影響人士沒有上訴機制。法官今（3日）頒下判詞，拒絕受理。

申請人郭卓堅，答辯人為行政會議召集人葉劉淑儀連同行政會議各成員。

郭卓堅早於自行撰寫入稟狀指，就行會成員修改《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599章L）並不合理和合法，因該法例執行為醫務衞生局局長，受影響人士無法覓得上訴機制，令受影響的持有問題免針紙的2萬多人無從上訴，只能向法庭提出訴訟，違反《基本法》。

郭卓堅早前就2萬張問題「免針紙」失效提出司法覆核，獲高院判勝訴，政府其後修規例，並宣布由7名被捕醫生發出之針紙失效。

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記者：林育慧

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