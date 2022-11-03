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【日本開關】東京迪士尼海洋11月全新夜間表演　燈光投影+特效煙花+MISIA唱日版主題曲【內附連結】

休閒消費 11:00 2022/11/03

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東京迪士尼海洋11月11日推出全新夜間表演。

聖誕將至，要訂機票、酒店到各地旅遊，計劃行程是時候了。各地著名景點，已密鑼緊鼓，推出節慶表演活動，萬聖節剛過去，接下來又到聖誕檔期了。日本通關後，不少朋友已急不及待「返鄉下」，在社交媒體上大曬遊日照片，一時好不熱鬧。

遊日朋友要注意了，東京迪士尼度假區，玩樂設施除了大玩樂園及海洋兩大園區之外，各類遊行表演也是不容錯過的精彩節目。而東京迪士尼海洋於11月11日起，將推出全新表演項目，包括利用五彩燈光及投影的夜間表演，以及一系列聖誕表演。

「Believe！Sea of Dreams」是這個全新夜間表演的主題，在園內的地中海港灣演出，將首次在園內展示大型光雕投影技術，在東京迪士尼海洋觀海景大飯店的牆上投影多幕影像，再配合雷射光線與特效煙花，還有水面大型船隻的表演，可說是3D立體的全方位表演，叫人期待。

表演中，多個迪士尼人物會登場，有：小飛俠彼得潘、溫蒂、阿拉丁、長髮公主、《可可夜總會》的米高、小美人魚愛麗兒、《冰雪奇緣》的艾莎、《海洋奇緣》的莫娜等，全部都是迪士尼的人氣角色，無論小朋友或大人都耳熟能詳。

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此外，為慶祝東京迪士尼海洋樂園21周年紀念，園方邀得日本天后級人氣歌手、有「靈魂歌姬」之稱的米希亞（MISIA），為這個全新晚間活動「Believe！Sea of Dreams」演唱日文版主題曲，歌詞更是由她親自翻譯編寫。

Believe！Sea of Dreams夜間表演

日期：2022年11月11日起

地點：東京迪士尼海洋地中海港灣

時間：約半小時（每天一次）

編輯：葉翠華

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