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【婆媳問題】李家鼎拍全家福獨欠李泳豪夫婦　李泳漢保護母親施明代解釋事件

娛樂 11:43 2022/11/03

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李泳豪夫婦未有現身李家全家福當中。

李泳豪在上月與拍拖2年多的台灣女友Agnes註冊結婚，二人於男方父親李家鼎的私房菜館註冊和宴請親朋，但席間卻未見李泳豪的母親施明及其孖生哥哥李泳漢。

有傳因施明恨抱孫，在得知Agnes與李泳豪同齡，屬高齡產婦，施明在二人拍拖期間已表不滿。據指兒子結婚擺酒一事，施明要透過報導才知道。

有傳媒在婚宴上問鼎爺，施明何以缺席，他則解釋指施明要照顧身體欠佳的年邁母親故未能出席。

日前，李泳漢與太太再添一名小千金，並與鼎爺、施明三代同堂大合照，不過當中就未見弟弟李泳豪與台灣太太Agnes，難免令外界覺得是「有你無我」的局面！

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李家影全家福

李泳漢夫婦再添一名千金，成為一家五口，並於日前開心地與鼎爺、施明合照留念，施明更滿足地抱著孫女。

不過，相中就未見李泳豪與太太Agnes，莫非是兄弟不如或婆媳不和依然存在？

泳漢回應傳媒時指不想提及家事，以保護媽媽施明，以免令她再受傷害。

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李泳漢為母平反 

一直有指施明對細新抱Agnes有微言，介意Agnes屬高齡產婦的年紀，更成為網上討論熱話。

護母心切的泳漢指母親「從來冇嫌棄過任何人」，對媳婦生育與否有很大的自由度，也不會多多意見。

泳漢續稱媽媽是好母親，「同鼎爺分開後，佢一個男朋友都冇，就係為咗我哋兩兄弟。我結婚前同太太講得好清楚，一定要孝順佢。」 

豪仔在2021年的母親節曾上載與Agnes、媽媽的合照。（IG圖片）

豪仔分享生活日常 

而豪仔IG上最近的更新是她與太太、好友聚會的相，也有送上名牌頸鏈予太太的相，並寫上「For you my love #李太」，十分懂得寵妻。 　 

 享受新婚甜蜜的他也有努力工作，他日前預告處境劇《愛．回家之開心速遞》將有他擔正的一集。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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