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【食不安心】港女食拉麵湯底驚現蚊滋　餐廳職員冷淡回應惹熱議

食用安全 11:13 2022/11/03

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港女食拉麵湯底驚現蚊滋，餐廳職員冷淡回應惹熱議。

不少人都喜愛吃拉麵，近日有女網民分享在馬鞍山某間食肆用膳時的不快經歷，指進食拉麵期間，發現湯底竟有一隻蚊，結賬時向員工反映，對方只冷淡回應「嘩，真係有隻嘢」，讓事主十分失望，而不少網民亦認為餐廳處理手法不當。

最新影片：

該名女網民於Facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指在馬鞍山新港城某間食肆享用午膳期間，叫了一個豬扒拉麵，加一份餃子，共114元。不過，當「食到七七八八」時，事主才發現湯底有一隻蚊滋，但無意要求餐廳更換。至結賬時她向職員反映，但對方僅回應一句「嘩，真係有隻嘢」便了事，令事主大感無奈。

餐廳出品當然有問題，但我比較失望係員工回應我嘅態度同語氣。

（Facebook群組「中伏飲食報料區」圖片）

帖文一出，引起不少網民討論，有人直言「離晒譜」、「一定冇無下次」、「其實道歉係基本嘢都做唔到就算吧啦」，不過亦有網民表示「似係你食緊嗰陣飛落去自殺的，唔似出餐前有」、「隻嘢好新鮮飛落去喎，真係唔似你食咗一大半之前已喺度」，認為責任不在店方。

更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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