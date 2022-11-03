【食不安心】港女食拉麵湯底驚現蚊滋　餐廳職員冷淡回應惹熱議

▲ 港女食拉麵湯底驚現蚊滋，餐廳職員冷淡回應惹熱議。

不少人都喜愛吃拉麵，近日有女網民分享在馬鞍山某間食肆用膳時的不快經歷，指進食拉麵期間，發現湯底竟有一隻蚊，結賬時向員工反映，對方只冷淡回應「嘩，真係有隻嘢」，讓事主十分失望，而不少網民亦認為餐廳處理手法不當。

最新影片：

該名女網民於Facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指在馬鞍山新港城某間食肆享用午膳期間，叫了一個豬扒拉麵，加一份餃子，共114元。不過，當「食到七七八八」時，事主才發現湯底有一隻蚊滋，但無意要求餐廳更換。至結賬時她向職員反映，但對方僅回應一句「嘩，真係有隻嘢」便了事，令事主大感無奈。

餐廳出品當然有問題，但我比較失望係員工回應我嘅態度同語氣。

▲ （Facebook群組「中伏飲食報料區」圖片）

帖文一出，引起不少網民討論，有人直言「離晒譜」、「一定冇無下次」、「其實道歉係基本嘢都做唔到就算吧啦」，不過亦有網民表示「似係你食緊嗰陣飛落去自殺的，唔似出餐前有」、「隻嘢好新鮮飛落去喎，真係唔似你食咗一大半之前已喺度」，認為責任不在店方。

更多網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

責任編輯：羅嘉欣