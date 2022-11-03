【運動盛事】七欖明日開鑼16支強隊匯聚大球場　港隊明晚7時出戰「死亡之組」【附賽程表】

▲ 七欖明日開鑼16支強隊匯聚大球場，港隊明晚7時出戰「死亡之組」。（資料圖片）

闊別3年半的「香港國際七人欖球賽」將在明日（4日）開鑼，15支世界級強隊一連3日在香港大球場獻技。有主場之利的港隊籤運並未受幸運之神眷顧，被分入「死亡之組」，同組有系列賽盟主澳洲、11屆香港站銀盃得主新西蘭、以及身型強壯的薩摩亞。

即睇分組名單及賽程

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新冠肺炎疫情以來，七人欖球賽已5次延期或取消，今屆賽事是有史以來首次在11月舉辦，亦是 「滙豐世界七人欖球系列賽」2022/23 賽季的首個分站。因應本地防疫措施，香港大球場入場人數上限為85%，即最多能容納約3.4萬名球迷，而早前欖總宣布已售出逾2.5萬張門票。

另外，今屆賽事需要在防疫氣泡下進行，包所有海外抵港的球員和工作人員及有限數量的欖總及賽事工作人員，需要進入嚴格的賽事防疫氣泡；在最初公布時政府只批准主辦方提供看台上的飲料服務，但食物供應服務則不獲批准，其後隨防疫措施放寬，主辦方獲批提供餐飲服務。

今屆賽事亮點有上屆系列賽的澳洲隊將以系列賽冠軍的身份來港出賽、英國隊（即英格蘭和愛爾蘭聯隊）於賽事45年以來首次亮相，而11屆香港站冠軍新西蘭今年亦強勢回歸系列賽，以及香港站常客斐濟將力爭六連霸，甚至有機會今年第20次奪得香港冠軍殊榮。

斐濟主帥高靈士（Ben Gollings）表示，香港站是斐濟的福地，所有球員都喜歡來港作賽，香港的活力和氣氛簡直無與倫比，臨近開賽之際球迷和氣氛會令你無比興奮。

我們擅於以悅目打法俘擄球迷和帶動氣氛， 希望這個周末我們能再次使出這些看家本領。

香港七欖賽的球員名單︰

禾獲特

拜恩

高凡戴爾

丹馬克

杜靴迪

李卡度

A.麥堅

麥堅尼韋斯

麥季聰

虎拿東尼

薩耶斯

韋兆新

姚錦成

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記者：李榮忠