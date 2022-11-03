【心臟危機】周星馳版《西遊記》牛魔王心臟驟停猝逝　陸樹銘咳嗽幾聲後陷昏迷病程僅2小時

▲ 周星馳版《西遊記》牛魔王心臟驟停猝逝！陸樹銘咳嗽幾聲後陷昏迷，病程僅2小時。

在《三國演義》中飾演「關公」，並在周星馳經典作品《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》、《西遊記大結局之仙履奇緣》中，飾演「牛魔王」一角的資深演員陸樹銘，本周二（11月1日）傳出病逝噩耗，終年66歲。據其身邊人透露，陸樹銘當日早上僅咳嗽幾聲，之後便突然陷入昏迷，送醫搶救無效死亡，由病發至離世過程僅有2個多小時。

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綜合媒體報道，陸樹銘大弟子郭少杰在本月2日受訪時透露，陸樹銘當日早起看球賽，表現一切正常，但約在8點10分時，陸樹銘突然咳嗽了幾聲，並感覺胸悶，隨即便陷入昏迷。其家人發現後立即將其送往陝西人民醫院急救，但最終仍搶救無效逝世，病程僅2個多小時，令家屬們措手不及。郭少杰表示，陸樹銘本有心臟問題，加上近期感冒，很可能是造成猝逝的原因。

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突發性心臟停頓可幾分鐘内致命

遺傳性心律基金會顧問莫毅成醫生曾接受TOPick訪問表示，突發性心臟停頓（SCA）可以毫無預兆，病人會在短時間內失去意識、心跳停頓；稍有延誤，更可引致死亡。而患有嚴重冠心病的病人可突然間出現心臟驟停；也有病人因血管閉塞，在短時間內心跳驟停引致猝死。部分病人在血管閉塞時會有心口痛、血壓低、標汗或氣喘，待隔一段時間才出現心跳驟停，惟少部分是完全無徵狀及先兆，可突如其來心跳驟停，為此症可怕之處。

黃金3分鐘急救

莫醫生引述研究數據顯示，當病人心跳停頓每過一分鐘，生存機會減低7%至10%；若逾10分鐘仍不施治，生存率低於5%。

心臟停頓時間愈久，死亡率愈高，原因是無心跳時，心臟無法供應血液及氧氣至其他器官，特別是腦部，對血液及氧氣的需求最敏感，有指急救要在黃金3分鐘、5分鐘之說，5分鐘後就算成功救活一個病人，當腦部經過幾分鐘的缺氧，就算生存到也有腦部缺氧的徵狀。

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責任編輯：羅嘉欣