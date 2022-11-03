【生活壓力】星國調查「錢不夠用」令人失眠 最主要因素涉及3大範疇

▲ 新加坡調查，1/3人因錢不夠用而失眠。

美國持續加息,物價居高不下，相信令到更多人也因為錢而煩惱。新加坡媒體一項調查結果得出，原來有三分之一的新加坡人會因為擔心「錢不夠用」而失眠，而當中最主要的憂慮包括意外開支、教育費、是否有足夠退休金等等。有心理專家指出如此表現並不意外，當中也可能夾雜其他因由。

該項調查由匯豐銀行展開，訪問對象為1,000名新加坡本地居民，參與者需回答一系列跟個人財務規劃等相關的問題，而只有三成受訪者有健康的財務規劃，有約二成屬於不及格範疇。

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當中令人關注的是，有37%受訪者長期擔心錢不夠用而造成失眠，更有接近一半的受訪者會因為財務帶來相關的壓力而產生不同程度的焦慮，影響身心健康。有三大因素是最為他們擔憂的：預計不到的花費、子女的教育費及供養父母的經濟支援。

關於這個因金錢而產生心理層面的問題，新加坡心理衛生學院醫療委員會副主席（臨床）及高級專科顧問莫毅明副教授指出，為了財務壓力而患有焦慮問題及煩惱是頗為常見的。莫毅明副教授續指但這些問題並不一定全是由經濟困難所引起的，還可能包括其他個人因素，例如擔心自己達不到事業目標，或個人規劃想提前退休等。

我們如今生活在充滿變數的世界。疫情持續、地緣政治導致物價上漲以及下來可能出現全球經濟衰退，為將來擔憂也是正常的。

莫毅明副教授也引述國外研究指，人們好像會因為賺得更多錢時而覺得更快樂，但這種快樂並不會持續。當這種快樂到達頂點時，隨後反而是意義(meaning)及目的(purpose)更能為人產生到更多的快樂。

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責任編輯︰羅嘉欣