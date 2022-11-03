【披荊斬棘2】杜德偉練舞舊患發作痛到坐輪椅　腳底生骨刺致足底筋膜炎

▲ 杜德偉練舞舊患發作痛到坐輪椅，腳底生骨刺致足底筋膜炎。

60歲男星杜德偉，自參加內地當紅的綜藝節目《披荊斬棘的哥哥2》後，多次表演高難度的跳舞動作，惟在最近一次練舞時卻突然大喊腳痛，更痛到無法自行走路，必須坐輪椅就醫。杜德偉的腳患經醫生檢查後，發現原來是腳底長骨刺，醫生建議需開刀切除；但為怕阻礙團隊演出，他決定先吃止痛藥，待演出完成再作打算。杜德偉其後透露，因密集排舞的過程中觸發了舊疾，腳底長骨刺導致足底筋膜炎。

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據TVBS節目《健康2.0》，台灣運動醫學會榮譽理事長、羅東博愛醫院院長葉文凌指出，以杜德偉的狀況，估計是長期足底筋膜炎造成，而且骨超過一定長度，進而產生微小骨折，才會造成痛不欲生，這也就是為甚麼必須坐輪椅的原因。

葉文凌表示，足底筋膜是由膠原蛋白構成的結締組織，隨著負荷而輪流代謝與生成，25歲開始結締組織退化，到了40歲時，強度只剩25歲的一半：

足底筋膜越老越弱，彈性越差、越無法受力，硬施力更容易造成微小筋膜斷裂。

治療足底筋膜炎，最好的方式是預防。

葉文凌表示，足底筋膜炎急性疼痛時，服用非類固醇消炎止痛藥只有暫時性效果，主要是減壓手術，骨刺切除並非必要；若仍無法改善，可考慮進行微創關節鏡手術治療，建議平時多做足夠強度的伸展運動，訓練後大小腿肌腱及足跟的柔軟度，並避免久站、長期負重及不良鞋具。

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就有關足底筋膜炎問題，脊骨神經科醫生楊雋頎過去接受TOPick訪問時表示，常見引起足底筋膜炎的原因為過度勞損，例如體重過重、長時間站立或行走跑步，或是結構上有導致足底筋膜不正常拉力之因素，例如扁平足、高弓足或穿過高的高踭鞋。這些過度的拉力都會使腳底筋膜受傷，反覆踩地的動作也增加了對於足底筋膜的刺激，進一步造成急性或慢性發炎。

至於症狀，楊雋頎指患者最初出現的只是腳跟痠痛，但日積月累情況惡化，一日早上落床，當腳第一步觸及地板，即感到腳底有如被千支針刺，刺痛非常，雖然步行數分鐘，痛感會漸漸減退，但是當步行、站立或跑步的時間久了，痛楚又會浮現，病情長此下去，最終會引致足跟長骨刺。

楊雋頎指出，若是常發性長期慢性疼痛，脊科治療可調整腳部關節的平均受力，紓緩筋膜的張力，鬆弛筋膜四周部位，和增加筋膜的活動及減輕痛楚。輔以超聲波、干擾波等增加腳底血液循環，能有助消炎和減痛。同時間患者可以訂造矯形鞋墊改善腳部承托力，日常多作足部運動鍛練，增強足部及腳掌筋肌。並應保持良好的站勢，避免損害足部及腳掌。

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責任編輯：羅嘉欣