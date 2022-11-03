【糖尿危機】每日依賴提神飲品患上糖尿 男子失去雙腿要每日洗腎續命

▲ 提神飲品暗藏糖尿病危機。

為使工作時保持清醒，飲用提神飲料是不少人的選擇。不過，新加坡有一名男子因為經常飲提神飲料，導致自己患上糖尿病，14年內失去雙腿，現在要每天洗腎。

綜合新加坡傳媒報道，男子邱東成年青時從事建築工作，因為經常要工作至半夜，便飲提神飲料來保持清醒，每個月至少有三、四天會飲用4杯提神飲料，這為他種下了禍根。

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直至30多歲時，邱東成的尿液會引來螞蟻，他亦懷疑自已患上疾病於是戒煙，但因工作繁忙，並且欠缺對糖尿病的認知，他並未有求醫，也沒調整飲食習慣。其實，當時他的姊妹已患上遺傳性糖尿病，邱東成並不知道家族病史會增加他的患病風險。

多年後，邱東成的糖尿病開始損害身體，由於左腿小趾嚴重潰爛而需要切除，他才意識到糖尿病使傷口難以正常癒合。邱東成腳趾有一少許傷口並不理會，以為會慢慢好，但卻越來越嚴重，去求醫時已經是很嚴重，必須要切除腳趾。手術後，因為傷口很難癒合，需要每天注射抗生素，直至長出新肉才可以出院。

糖尿病在日積月累下，更多病情浮現出來，邱東成的雙腳經常出問題而要反覆入醫院，切除腳趾的兩年後，連左腿也不保而要截肢。然而，邱東成因為難以調整飲食習慣，而且飲用能量飲料經已成癮，他並未有戒掉。結果在14年後，右腿也不敵糖尿病而也要截肢。

失去雙腿後，事情並未完結，原來糖尿病會引起腎病，邱東成於50歲時，被診斷腎衰竭，原因就是糖尿病引致。他終身每要每天洗腎。這時，邱東成才開始控制飲食，食更多蔬菜和高蛋白質的食物，並且聽從醫生和營養師的指示，確保攝取足夠的鉀以保護心臟，還會每天早上推著輪椅到公園去做簡單的伸展運動。

邱東成現已66歲，雖然失去了雙腿，但仍然意志堅強，他期望大家尤其是年輕人要注意健康。

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責任編輯：羅嘉欣