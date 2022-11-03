  • 23°C
香港時間 : 20221103日 (週四) 16:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 颱風 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【戀講嘢】網紅Choco被前男友開竅尋性刺激　曾3日約3個性伴：Size好重要

娛樂 15:17 2022/11/03

分享：

分享：

熱門 颱風 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

ViuTV兩性關係節目《戀講嘢》前晚（11月1日）播出一集以「性與愛的邊緣」為題，邀請到現年27歲的網紅兼YouTuber Choco擔任嘉賓，與主持人ERROR成員193（郭嘉駿）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）分享她的豐富性經歷。

自認對性要求極高的Choco，於18歲結識在性方面「啟蒙」了她的男友，二人拍拖4年間為了尋求刺激，試過到後樓梯發生關係，更被保安撞破，後來因為男方提出希望與友人進行「多人運動」間接導致分手。

（節目截圖）

【晚吹戀講嘢】與6年好友拍拖遇親密行為感尷尬　分手後男方移情Anna閨蜜：唔會再試

網上社交平台識男友

現時單身的Choco，透露在18歲時透過Facebook結交當時男友，對方成為了她的「性啟蒙者」，二人交往四年、在半年時開始同居，她形容為「日啪夜啪」，每日至少做1次愛，亦令Choco喜歡上性愛：「開了竅之後，會去找不同方式去刺激自己，亦會想了解對方的感受。」

她透露男友連吃飯也會看AV，有時也會一起研究姿勢，同居約一年半後覺得在家裡已厭悶，就會想些新點子和特定場景，二人試過到樓下公園和後樓梯：「起初會怕被人見到所以會遲疑，但男友會在之後一星期不斷提起，會要求我只穿裙子不穿內褲。試過在後樓梯發生期間遇到保安巡樓，對方一臉平淡地路過。」

直到交往的尾聲，因為男友提出想一試「3P」多人運動，想讓住在附近的朋友加入，Choco當作對方是試探，所以她也會隱晦地回應，隨口帶過問題。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【晚吹戀講嘢】19歲Les界情聖現任女友是人妻？　誤傳出軌情慾短片給女友被罵渣女

但到後來發現男方出軌，除了在床上發現不屬於自己的長髮，有次Choco在家，突然有女生拍門要求開門，當時同在家裡的男友掩著她的嘴巴要求她不要出聲，後來揭發對方有第三者，心中有刺的Choco終於決定分手。

尋找性伴侶

經歷這段感情之後，Choco試過認真交往，但亦有找不同的性伴侶去滿足自己，曾經試過在3日內跟3個不同的性伴侶（SP）發生關係：「其中一任SP試過把電話螢幕投射到電視上，直播整個過程，有確認他沒有錄下來。」

（instagram圖片）

【晚吹戀講嘢】曾選亞姐女作家陳美濤被嫌無情趣　要求男友行房需預約錄

經過這麼多的經歷，Choco被問到是否之後找另一半都只會著重性，愛反而變為其次？她直言：「有拖拍固然是好，但前題是他要能滿足我。在拍拖期間不會有SP，之前試過認真拍拖，對方對我很好、細心體貼，在一起兩個月後第一次發生關係，但發現他完全不合格，尺寸完全不行！」

自此Choco特別留意男生的鼻子尺吋和手指的長度，因為有傳這兩個身體部位反映男生下體的大小。

Choco更直言：「沒有東西是性解決不了。有人會說我把性看得這樣重，不會有幸福。但我覺得只要有但人符合到我的要求就OK。」她又表示自己心底裡是想結婚尋求安穩：「但Size都好重要。」

    點擊圖片放大
    +9
    +8

現年27歲的Choco是位YouTuber，她與友人經營以性及性玩具為題的YouTube頻道，以「常常被YouTube封殺的Channel」自居。

而她的個人IG擁近5萬名追蹤，另外更設有收費社交平台。

最新影片推介：葛綽瑤專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【晚吹戀講嘢】19歲Les界情聖現任女友是人妻？　誤傳出軌情慾短片給女友被罵渣女
16:05 2022/10/26
【晚吹戀講嘢】19歲Les界情聖現任女友是人妻？　誤傳出軌情慾短片給女友被罵渣女
【晚吹戀講嘢】與6年好友拍拖遇親密行為感尷尬　分手後男方移情Anna閨蜜：唔會再試
16:16 2022/10/12
【晚吹戀講嘢】與6年好友拍拖遇親密行為感尷尬　分手後男方移情Anna閨蜜：唔會再試
【晚吹戀講嘢】KOL西童+郭奕芯互呻大胸之苦　因豐滿上圍而被認定為「淫蕩代表」【多圖】
13:10 2022/07/14
【晚吹戀講嘢】KOL西童+郭奕芯互呻大胸之苦　因豐滿上圍而被認定為「淫蕩代表」【多圖】
【晚吹戀講嘢】不忿花心渣男難改出軌習慣　現任率男方新歡+舊愛+伯母5人踩場攤牌
16:42 2022/09/28
【晚吹戀講嘢】不忿花心渣男難改出軌習慣　現任率男方新歡+舊愛+伯母5人踩場攤牌
【晚吹戀講嘢】性感插畫家KITKAT談港日の戀差別　男友難敵火辣身材拉入後巷親熱
12:59 2022/09/14
【晚吹戀講嘢】性感插畫家KITKAT談港日の戀差別　男友難敵火辣身材拉入後巷親熱

你可能感興趣

【晚吹戀講嘢】19歲Les界情聖現任女友是人妻？　誤傳出軌情慾短片給女友被罵渣女
16:05 2022/10/26
【晚吹戀講嘢】19歲Les界情聖現任女友是人妻？　誤傳出軌情慾短片給女友被罵渣女
【晚吹戀講嘢】與6年好友拍拖遇親密行為感尷尬　分手後男方移情Anna閨蜜：唔會再試
16:16 2022/10/12
【晚吹戀講嘢】與6年好友拍拖遇親密行為感尷尬　分手後男方移情Anna閨蜜：唔會再試
【晚吹戀講嘢】KOL西童+郭奕芯互呻大胸之苦　因豐滿上圍而被認定為「淫蕩代表」【多圖】
13:10 2022/07/14
【晚吹戀講嘢】KOL西童+郭奕芯互呻大胸之苦　因豐滿上圍而被認定為「淫蕩代表」【多圖】
戀講嘢 娛樂人物職業 郭嘉駿 Error 郭奕芯 譚凱倫 鄭伊琪 KOL 綜藝節目 YouTuber

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾