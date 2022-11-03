【戀講嘢】網紅Choco被前男友開竅尋性刺激　曾3日約3個性伴：Size好重要

ViuTV兩性關係節目《戀講嘢》前晚（11月1日）播出一集以「性與愛的邊緣」為題，邀請到現年27歲的網紅兼YouTuber Choco擔任嘉賓，與主持人ERROR成員193（郭嘉駿）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）分享她的豐富性經歷。

自認對性要求極高的Choco，於18歲結識在性方面「啟蒙」了她的男友，二人拍拖4年間為了尋求刺激，試過到後樓梯發生關係，更被保安撞破，後來因為男方提出希望與友人進行「多人運動」間接導致分手。

▲ （節目截圖）

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網上社交平台識男友

現時單身的Choco，透露在18歲時透過Facebook結交當時男友，對方成為了她的「性啟蒙者」，二人交往四年、在半年時開始同居，她形容為「日啪夜啪」，每日至少做1次愛，亦令Choco喜歡上性愛：「開了竅之後，會去找不同方式去刺激自己，亦會想了解對方的感受。」

她透露男友連吃飯也會看AV，有時也會一起研究姿勢，同居約一年半後覺得在家裡已厭悶，就會想些新點子和特定場景，二人試過到樓下公園和後樓梯：「起初會怕被人見到所以會遲疑，但男友會在之後一星期不斷提起，會要求我只穿裙子不穿內褲。試過在後樓梯發生期間遇到保安巡樓，對方一臉平淡地路過。」

直到交往的尾聲，因為男友提出想一試「3P」多人運動，想讓住在附近的朋友加入，Choco當作對方是試探，所以她也會隱晦地回應，隨口帶過問題。

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但到後來發現男方出軌，除了在床上發現不屬於自己的長髮，有次Choco在家，突然有女生拍門要求開門，當時同在家裡的男友掩著她的嘴巴要求她不要出聲，後來揭發對方有第三者，心中有刺的Choco終於決定分手。

尋找性伴侶

經歷這段感情之後，Choco試過認真交往，但亦有找不同的性伴侶去滿足自己，曾經試過在3日內跟3個不同的性伴侶（SP）發生關係：「其中一任SP試過把電話螢幕投射到電視上，直播整個過程，有確認他沒有錄下來。」

▲ （instagram圖片）

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經過這麼多的經歷，Choco被問到是否之後找另一半都只會著重性，愛反而變為其次？她直言：「有拖拍固然是好，但前題是他要能滿足我。在拍拖期間不會有SP，之前試過認真拍拖，對方對我很好、細心體貼，在一起兩個月後第一次發生關係，但發現他完全不合格，尺寸完全不行！」

自此Choco特別留意男生的鼻子尺吋和手指的長度，因為有傳這兩個身體部位反映男生下體的大小。

Choco更直言：「沒有東西是性解決不了。有人會說我把性看得這樣重，不會有幸福。但我覺得只要有但人符合到我的要求就OK。」她又表示自己心底裡是想結婚尋求安穩：「但Size都好重要。」

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現年27歲的Choco是位YouTuber，她與友人經營以性及性玩具為題的YouTube頻道，以「常常被YouTube封殺的Channel」自居。

而她的個人IG擁近5萬名追蹤，另外更設有收費社交平台。

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