【港區國安法】47人初選案伍健偉表示擬認罪　案件共涉30人表明認罪

▲ 47人初選案伍健偉表示擬認罪，吳敏兒譚凱邦要求審訊前判刑。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪案，其中29名被告早前於交付程序中表明認罪，高院今（3日）再進行案件管理聆訊，3名被告伍健偉、吳敏兒及譚凱邦今出庭應訊。伍一方表示擬認罪，案件共涉30人表明認罪，吳及譚則要求於不認罪被告審訊前處理判刑。



案件今於高等法院再度進行案件聆訊管理，出庭應訊3名被告為伍健偉、吳敏兒及譚凱邦，案件由國安法3名指定法官陳慶偉、陳嘉信及陳仲衡處理。



伍今由代表律師表示擬承認控罪，連同早前於交付程序中表明認罪的29人，總涉30人表示認罪。吳及譚一方則表示，要求於其餘不認罪被告審訊前處理判刑。吳一方另表示或就案情部分內容提出爭議，但須進一步索取指示才決定。



本案47名被告中，其中29名被告早前已於交付程序中表明認罪，當中包括區諾軒、鍾錦麟、梁晃維、岑子杰、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒、楊岳橋、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、劉頴匡、王百羽、戴耀廷、趙家賢、袁嘉蔚、徐子見、毛孟靜、馮達浚、李嘉達、吳敏兒、譚凱邦、范國威、呂智恆及岑敖暉；伍健偉則於今早表示擬認罪。其餘17名被告早前於交付程序中表明不認罪，將於下周二（8日）進行3天案件管理聆訊。

▲ 譚凱邦要求審訊前判刑。（資料圖片）

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記者：林育慧