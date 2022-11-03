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【季前賽】怪獸家長盼子女贏在起跑線上　晴晴反擊道出小朋友心聲：不想作比較

娛樂 13:47 2022/11/03

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晴晴真係做得好好。

由姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉（Stanley）、張繼聰、郭嘉駿、梁業、葛綽瑤主演ViuTV劇《季前賽》，昨晚（11月2日）劇情講Stanley飾演張良及太太林嘉莉（蔡穎恩飾）育有囡囡晴晴（楊千攸飾），可是晴晴因不滿媽媽強逼她學習不同興趣班，最終令晴晴離家出走並到阿孝（姜濤飾）家中。

當中張太林嘉莉問女兒晴晴：「個個都有其他技能，你不怕將來輸給別人?」之後晴晴「「爆Seed」表示：「我跳不到芭蕾舞不代表不會算術，不代表不懂作文」。

張太再說：「但其他同學都有學習技能，你不想跟其他同學一樣嗎?」

晴晴則表示「我沒有拿你們跟其他父母比較，為甚麼你經常拿我跟其他小孩比較，你經常指我不學這些那些會追不上別人，其實你是想將自己做不到的事，扔給我做而已」。

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道出小朋友心聲

晴晴這幕獨腳戲，雖然短短幾分鐘，但不少網民大讚晴晴演得非常好，完全是道出不少小朋友的心聲。

而演媽媽的蔡穎恩（Evelyn），其角色亦反映現今「怪獸家長」，強迫子女學習不同的興趣班，將他們每天的時間表都排滿，完全沒有玩樂時間，全因他們希望自己的子女「贏在起跑線上」。

晴晴講出小朋友心聲。

贏在起跑線上真的很重要？

「贏在起跑線上」這個話題一直引起廣泛關注，因為不少父母認為讓子女愈早學習不同知識，才能令他們將來的路能一帆風順，在社會上出人頭地。

不過往往因為這樣而忽略小朋友的感受，甚至令他們辛苦到「抖唔到氣」形成很大壓力，這樣反而會適得其反，就如劇中的晴晴要離家出走作出反抗。

當然每位家長的出發點都是善意，不過其實任何培育子女的方式，父母應學懂尊重子女的獨特之處，不應凡事作比較，這樣的學習環境反令子女有更好成長，亦正如劇中Stanley對Evelyn說晴晴能快樂健康成長才是他們的心願。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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