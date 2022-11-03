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【食用安全】豉油未到期驚現不明異物　專家解構一個狀況下易發霉變味

食用安全 11:56 2022/11/03

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有網民分享一樽生抽（豉油）內，發現紙巾狀的白色不明異物。

天氣變化可影響食物品質，近日有網民分享，圖文並茂表示在一樽生抽（豉油）內，發現紙巾狀的白色不明異物。有專家提醒豉油開封後，最好放在雪櫃冷藏，若在室溫下過度發酵，會令豉油變味，亦有發霉變質的風險。

最新影片：

據Facebook群組「大埔TAI PO」，有網民昨日（2日）發帖並上載了幾張照片，相中可見一樽豉油內，出現紙巾狀的白色不明異物，而樽身上標示的「此日期前最佳」日期是2025年6月5日：

有冇人知係咩嚟？？？喺枝生抽入面！！！05.06.2025此日期前最佳！！！

點擊下圖睇更多：

    點擊圖片放大
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帖文引來網民熱烈議論，不少網民認為豉油已發霉，建議開封後應放入雪櫃，也有人表示家中豉油出現同樣情況，亦有網民笑言發霉物似「海螺」或「腳皮」。點擊睇更多網民留言：

    點擊圖片放大
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大孖醬園第三代傳人鄒榮昌曾接受TOPick訪問時表示，豉油是豆製品，易受天氣影響發酵而變質，所以每當開封豉油的後，最好放在雪櫃冷藏，冷凍的溫度可以令黃豆不會發酵及變質，放在雪櫃可保持一年多時間。他說：

當豉油開封後，在室溫環境下黃豆成份可以繼續發酵，如果不放在雪櫃，過度發酵會令豉油變味，約3至4個月就可能會出現一點點白色的霉點，不能再用。

鄒榮昌建議，市民買大支裝豉油回家後，可多買一個較小的豉油玻璃瓶，使用時將大瓶豉油倒進小瓶，

小瓶放在廚房用，而大瓶放在雪櫃保存，當用完先再倒出來，就可以保存豉油的品質。

加拿大註冊營養師曾欣欣亦曾表示，香港很長時間都天氣炎熱，容易令不含防腐劑的豉油變壞。她建議，未開封前可放在陰涼、避免陽光直射的地方，但開封後應放在雪櫃保存。

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責任編輯：羅嘉欣

食用安全 健康問題 網絡熱話 Facebook群組 防腐劑 曾欣欣 營養師

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