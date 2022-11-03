【下流上車族】鮑姐單位取景於全港最靚公屋　尋華富邨3大打卡位

▲ 華富邨有平民豪宅之稱。

由林敏驄、江美儀、鮑起靜等主演的《下流上車族》，因題材貼地，播映至今大獲好評，劇情講到林敏驄一家人討好鮑姐，希望可以加名住入其所住公屋，鬧出不少笑話，《下流上車族》劇中的「海田邨」，不少外景其實拍攝於近年不少影視作品的熱門取景地：華富邨。

在《下流上車族》近日一集，鮑起靜在屋邨跟街坊跳扇子舞的戶外平台，對港島南區的居民不會陌生，因正是位於薄扶林的華富邨。

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於1967年落成的華富邨，是當年香港區大型公共屋邨之一，共分兩期落成，建有12幢舊長型樓宇，兩座雙連雙塔式樓宇，都是現在少見的設計。

邨內各幢樓宇可互相走通，其特色是兩座共用一個大堂，電梯可直達不同的樓層。單位設在長立方形樓宇的四邊，中央則是留空的。

▲ 邨內的日落景色。（華富一邨民專頁授權）

因華富邨有不少單位都能面向180度無敵海景，故早於1963年便有人美名其為「平民豪宅」，近年更有不少網民專程到屋邨內的走廊，拍攝大海、日落、晚霞等景色，更稱之為「全香港最靚公屋」。

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除了《下流上車族》，去年TVB的《香港愛情故事》亦在此拍攝，另外，不少電影如《某日某月》、《逆流大叔》及未上畫的《再見UFO》都曾在此取景。

▲ 邨內的日落景色超美。（華富一邨民專頁授權）

有半世紀歷史的華富邨，見證香港公共房屋的變遷。至2014年施政報告宣布將重建華富邨，連同該區的6幅地皮，加上置富東面一幅住宅用地和雞籠灣一幅綠化地，將一併納入共分三期的重建計劃，第一期搬遷房屋將於2027至2028年落成，整個重建計劃預計於2041年始完成。

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華富邨有不少富特色的打卡位，最常見的包括：

銀都冰室

銀都冰室是華富邨現存歷史最悠久的店舖，一直由創辦的一家人所經營，現在接掌是冰室的第二代。冰室保持早年設計特色，如通花磚牆、卡位、半瓷磚牆身，不少食客專程來拍照，而這裡的招牌特餐（火腿通、煎蛋多士、熱奶茶）、酥皮蛋撻都十分馳名。

▲ 銀都冰室。（經濟日報圖片）

地址：華富邨華光樓707-708號

瀑布灣公園

於屋邨附近瀑布灣道的瀑布灣公園，不少人都會到此拍攝城市中的天然瀑布及沙灘等景觀，尤其日落景色特別優美，而那條長約15米高的天然瀑布亦十分吸引，只要沿瀑布灣公園右邊梯級往下走，便可到達此瀑布。

▲ 瀑布灣影日落同樣甚美。（IG@cmmmik）

觀音陣

華富邨海旁泳棚對開海域，也是經過瀑布灣公園前，都會看到一個斜坡上，竟放置達7千多尊神像，而且任何宗教和神佛都會出現，令人嘖嘖稱奇，究竟是何時開始有不同說法。

▲ 《智齒》取景於邨仴觀音陣。

但這個獨特的景像之前也吸引電影《智齒》來取景，但大家上落斜坡時要小心，亦不要作出打擾行為。

記者：陳家昌

