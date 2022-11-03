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【潮物速報】PRADA秋冬季玩全新熱敏尼龍面料　冰凍物料輕掃衣料即現驚喜

休閒消費 12:15 2022/11/03

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作為上市集團，PRADA玩可持續發展上的落力度，真係令人要go for it！

近年刮起可持續發展（Sustainability）風，不少超級名牌紛紛響應，無論都即由業務根本到生產（甚至工作環境）所需要的物料都有其可循環再用，以減少對地球的傷害，但然而在創意設計上仍乏善可陳，不過自創意多多的傳奇設計師Raf Simons 當上PRADA的創意總監，衣服的玩味性愈來愈高，就好似他們的招牌尼龍，起用最新的熱敏材Re-Nylon布料，令本來看似平平無奇的連帽羽絨外套，突然有一種「wow」的驚喜！

近日有外國時尚女博主在社交平台分享，利用一罐冰凍的Diet Coke在一件白色Re-Nylon連帽羽絨外套士輕輕一掃，原本白色橫紋外套竟浮現PRADA logo和其他飾紋（筆主不斷翻看更有一種療癒感），不少網民留言查詢此款面料外套幾時售賣！

據PRADA官網表示此品牌的Re-Nylon 完全以再生尼龍製成，此物料透過收集世界各地的海洋廢物、漁網和紡織纖維廢料，在其循環再造和淨化的過程中，以其中取得的塑膠廢料製造而成。透過解聚及淨化過程，再轉化為新的聚合物及紗線，此物料可以無限地循環再造，並製成新的尼龍布料。

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值得一提，自Miuccia Prada 找來 Raf Simons 當 Prada 創意總監後，在2022年上半年的財報上，Prada 集團總收入約 19 億歐元（約146億港元），增長22%，增長幅度遠超巴克萊銀行預期的 14%！

記者：黃鑑江

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