【類鼻疽】當局指找不到患者流行病學關聯 感染途徑及源頭仍有待調查
衞生防護中心早前為白田邨重建地盤26名患有慢性疾病的工作人員進行類鼻疽血清測試，其中10人對類鼻疽菌抗體呈陽性。港大微生物學系講座教授袁國勇、及衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（3日）就相關個案調查進展會見傳媒。
歐家榮指，當局經調查後找不到患者的流行病學關聯，即日常生活軌跡沒有重疊，年齡中位數70歲，多為長期病患，在471個已收集的環境樣本中，38個對類鼻疽菌抗體呈陽性，其中2個屬患者住宅的食水樣本、32個屬配水庫泥土的樣本、4個來自地盤；32個屬配水庫泥土的陽性樣本中，6個樣本有類鼻疽菌，當中4個完成全基因分析，發現與患者體內細菌基因非常相近，料兩者有關聯，惟感染途徑及細菌源頭仍有待調查。按樣本種類來說，86個來自患者的處所食水樣本、95個來自配水庫的泥土樣本。
患者病情方面，6名仍留醫；8月之後確診個案中，有8名病患離世，其中6名居深水埗區，當局已證實一名死者死因與類鼻疽菌無關。
袁國勇今早與水務署再次實地視察，他稱，以住每年只錄10多宗個案，今年感染個案有明顯上升至30多個，證明確診個案呈升勢，6至8月是類鼻疽菌繁殖期；而社區大規模感染的現象由年初開始，指是次白田邨重建地盤的確診病例圍繞配水庫，因而到配水庫實地視察及收集環境樣本，發現配水庫泥土4個樣本可培育有關細菌，又發現其中一名患者家居廁所水龍頭及花瓶中的生物膜都是陽性，不排除食水為感染途徑。
不過他強調，所有收集的食水樣本中未能培育有關細菌，暫未有證據顯示本港食水具類鼻疽菌，相信食水樣本陽性不涉及配水庫的環境污染；本港食水標準高完全符合世衞準則，從沒有在食水找到細菌的基因或可培植出細菌，重申本港食水十分安全。他又表示，全球暖化令氣溫上升，為細菌生長帶來有利條件，相信是今年大爆發的其中一個因素。
他指市民要接受類鼻疽白克氏菌屬風土病，只要感染個案中沒有共同源頭，則不用擔心。他呼籲不要飲用未經沸騰的水，深水埗區居民如出現發燒、呼吸道徵狀或膿腫的情況，應向醫生表明，好讓醫生捐血送往化驗；患病長者不宜走近地盤，但指已佩戴口罩的情況下，感染的風險十分低。
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記者：陳麗娜