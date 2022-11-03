【類鼻疽】當局指找不到患者流行病學關聯　感染途徑及源頭仍有待調查

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇、及衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮就類鼻疽感染個案調查進展會見傳媒。（黃傑偉攝）

衞生防護中心早前為白田邨重建地盤26名患有慢性疾病的工作人員進行類鼻疽血清測試，其中10人對類鼻疽菌抗體呈陽性。港大微生物學系講座教授袁國勇、及衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（3日）就相關個案調查進展會見傳媒。

歐家榮指，當局經調查後找不到患者的流行病學關聯，即日常生活軌跡沒有重疊，年齡中位數70歲，多為長期病患，在471個已收集的環境樣本中，38個對類鼻疽菌抗體呈陽性，其中2個屬患者住宅的食水樣本、32個屬配水庫泥土的樣本、4個來自地盤；32個屬配水庫泥土的陽性樣本中，6個樣本有類鼻疽菌，當中4個完成全基因分析，發現與患者體內細菌基因非常相近，料兩者有關聯，惟感染途徑及細菌源頭仍有待調查。按樣本種類來說，86個來自患者的處所食水樣本、95個來自配水庫的泥土樣本。

患者病情方面，6名仍留醫；8月之後確診個案中，有8名病患離世，其中6名居深水埗區，當局已證實一名死者死因與類鼻疽菌無關。

袁國勇今早與水務署再次實地視察，他稱，以住每年只錄10多宗個案，今年感染個案有明顯上升至30多個，證明確診個案呈升勢，6至8月是類鼻疽菌繁殖期；而社區大規模感染的現象由年初開始，指是次白田邨重建地盤的確診病例圍繞配水庫，因而到配水庫實地視察及收集環境樣本，發現配水庫泥土4個樣本可培育有關細菌，又發現其中一名患者家居廁所水龍頭及花瓶中的生物膜都是陽性，不排除食水為感染途徑。

不過他強調，所有收集的食水樣本中未能培育有關細菌，暫未有證據顯示本港食水具類鼻疽菌，相信食水樣本陽性不涉及配水庫的環境污染；本港食水標準高完全符合世衞準則，從沒有在食水找到細菌的基因或可培植出細菌，重申本港食水十分安全。他又表示，全球暖化令氣溫上升，為細菌生長帶來有利條件，相信是今年大爆發的其中一個因素。

他指市民要接受類鼻疽白克氏菌屬風土病，只要感染個案中沒有共同源頭，則不用擔心。他呼籲不要飲用未經沸騰的水，深水埗區居民如出現發燒、呼吸道徵狀或膿腫的情況，應向醫生表明，好讓醫生捐血送往化驗；患病長者不宜走近地盤，但指已佩戴口罩的情況下，感染的風險十分低。

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記者：陳麗娜