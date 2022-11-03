  • 23°C
香港時間 : 20221103日 (週四) 13:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 颱風 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【下流上車族】車志明見工失敗靠Emma求情　丁生行動升級出絕招追芊芊【內含劇透】

娛樂 12:17 2022/11/03

分享：

分享：

熱門 颱風 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

《下流上車族》

由林敏驄、鮑起靜、江美儀主演的TVB台慶劇《下流上車族》，以買樓貼地題材，配合喜感與溫情的演繹，深受觀眾歡迎。林敏驄飾演的「車總」車志明，本為搏取「老小三」Emma（鮑起靜飾）在公屋加名而埋其身，但日漸建立深厚感情，視對方如親母一樣。

【下流上車族】林敏驄處男拍劇獲看好奪視帝　暖男爸爸車總：兩個女係無價寶

甚麼是「社會性死亡」?

昨晚（11月2日）一集講到車志明發現上司兼業主丁生（袁文傑飾）想追自己的女兒車芊芊（郭柏妍飾），化身「一拳超人」打傷丁生後，辭去超市經理一職，失業的他四處搵工。正巧Emma終於鼓起勇氣面對抑鬱症的病情，希望車志明陪她一起見醫生，但他準備去見工故帶Emma同行。

豈料該公司其實想借車志明達百萬點擊的「綠帽超市經理大戰姦夫上司」影片，向旗下高層分享危機處理講座。即使車志明26年獲得最佳員工獎、368份嘉許狀，但一次的打人片段被瘋傳，已被判為「社會性死亡」。最後Emma幫忙為車志明求情，才有機會再被考慮。

「社會性死亡」是一個網絡流行語，主要是指在大眾面前出醜，也泛指在社交圈中做了很丟人的事情，抬不起頭，沒有辦法再去正常地進行社會交往的意思。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

芊芊與高榮日久生情

今晚（11月3日）播出的第14集，感情線放於芊芊、高榮（丁子朗飾）與丁生三角關係中。

芊芊與高榮假扮情侶以刺激前度女友，二人朝夕相對，高榮漸對芊芊生愛。丁生追求芊芊行動升級，明言會無條件在新物業加上芊芊名字，高榮自愧不如。高榮屢受前度纏擾，芊芊萌生醋意，特地利用丁生在她面前炫耀。

另一方面，芊芊、蔓蔓（羅毓儀飾）想盡辦法要令父母破冰。但因細孝（鄧智堅飾）私下接手了清潔公司，再次負債累累，車志明不惜與老婆雯慧（江美儀飾）關係越鬧越僵，也要不顧一切為兄弟還債。志明替細孝還清債務，更入股清潔公司，兩兄弟一起創業，細孝感動不已……

    點擊圖片放大
    +6
    +5

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【下流上車族】袁文傑江美儀大玩壁咚默契十足　 相隔逾十年再合作感觸良多
13:23 2022/11/01
【下流上車族】袁文傑江美儀大玩壁咚默契十足　 相隔逾十年再合作感觸良多
TVB批客戶在其他電視台落廣告「匪夷所思」引熱討　大台回應：無意針對任何人
18:58 2022/11/01
TVB批客戶在其他電視台落廣告「匪夷所思」引熱討　大台回應：無意針對任何人
【下流上車族】蔓蔓為車總挽回尊嚴　羅毓儀勁有觀眾緣成上位小花
10:07 2022/11/02
【下流上車族】蔓蔓為車總挽回尊嚴　羅毓儀勁有觀眾緣成上位小花
【下流上車族】林敏驄處男拍劇獲看好奪視帝　暖男爸爸車總：兩個女係無價寶
14:53 2022/11/02
【下流上車族】林敏驄處男拍劇獲看好奪視帝　暖男爸爸車總：兩個女係無價寶
【下流上車族】鮑姐演繹獨居長者抑鬱悲哀 林敏驄爆Seed： 容易造成一生自責
今日 10:54
【下流上車族】鮑姐演繹獨居長者抑鬱悲哀 林敏驄爆Seed： 容易造成一生自責

你可能感興趣

【下流上車族】袁文傑江美儀大玩壁咚默契十足　 相隔逾十年再合作感觸良多
13:23 2022/11/01
【下流上車族】袁文傑江美儀大玩壁咚默契十足　 相隔逾十年再合作感觸良多
TVB批客戶在其他電視台落廣告「匪夷所思」引熱討　大台回應：無意針對任何人
18:58 2022/11/01
TVB批客戶在其他電視台落廣告「匪夷所思」引熱討　大台回應：無意針對任何人
【下流上車族】蔓蔓為車總挽回尊嚴　羅毓儀勁有觀眾緣成上位小花
10:07 2022/11/02
【下流上車族】蔓蔓為車總挽回尊嚴　羅毓儀勁有觀眾緣成上位小花
娛樂人物職業 演員 林敏驄 鮑起靜 郭柏妍 丁子朗 袁文傑 下流上車族 電視劇 TVB

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾