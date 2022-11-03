【下流上車族】車志明見工失敗靠Emma求情　丁生行動升級出絕招追芊芊【內含劇透】

▲ 《下流上車族》

由林敏驄、鮑起靜、江美儀主演的TVB台慶劇《下流上車族》，以買樓貼地題材，配合喜感與溫情的演繹，深受觀眾歡迎。林敏驄飾演的「車總」車志明，本為搏取「老小三」Emma（鮑起靜飾）在公屋加名而埋其身，但日漸建立深厚感情，視對方如親母一樣。

【下流上車族】林敏驄處男拍劇獲看好奪視帝 暖男爸爸車總：兩個女係無價寶

甚麼是「社會性死亡」?

昨晚（11月2日）一集講到車志明發現上司兼業主丁生（袁文傑飾）想追自己的女兒車芊芊（郭柏妍飾），化身「一拳超人」打傷丁生後，辭去超市經理一職，失業的他四處搵工。正巧Emma終於鼓起勇氣面對抑鬱症的病情，希望車志明陪她一起見醫生，但他準備去見工故帶Emma同行。

豈料該公司其實想借車志明達百萬點擊的「綠帽超市經理大戰姦夫上司」影片，向旗下高層分享危機處理講座。即使車志明26年獲得最佳員工獎、368份嘉許狀，但一次的打人片段被瘋傳，已被判為「社會性死亡」。最後Emma幫忙為車志明求情，才有機會再被考慮。

「社會性死亡」是一個網絡流行語，主要是指在大眾面前出醜，也泛指在社交圈中做了很丟人的事情，抬不起頭，沒有辦法再去正常地進行社會交往的意思。

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芊芊與高榮日久生情

今晚（11月3日）播出的第14集，感情線放於芊芊、高榮（丁子朗飾）與丁生三角關係中。

芊芊與高榮假扮情侶以刺激前度女友，二人朝夕相對，高榮漸對芊芊生愛。丁生追求芊芊行動升級，明言會無條件在新物業加上芊芊名字，高榮自愧不如。高榮屢受前度纏擾，芊芊萌生醋意，特地利用丁生在她面前炫耀。

另一方面，芊芊、蔓蔓（羅毓儀飾）想盡辦法要令父母破冰。但因細孝（鄧智堅飾）私下接手了清潔公司，再次負債累累，車志明不惜與老婆雯慧（江美儀飾）關係越鬧越僵，也要不顧一切為兄弟還債。志明替細孝還清債務，更入股清潔公司，兩兄弟一起創業，細孝感動不已……

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