【呢鋪開乜︰開壇】從面相分辨渣男渣女　蘇民峰指導倪嘉雯脫單

▲ 蘇民峰於《呢鋪開乜︰開壇》教大家睇相。

今晚（3日）播出的TVB節目《呢鋪開乜︰開壇》找來蘇民峰師傅夥拍4位J2ers倪嘉雯（Carmen）、陳欣茵（Sonya）、陳國麟（Doniven）及黃嘉雯（Carmaney），跟觀眾解答風水命理疑難。

今集的《呢鋪開乜︰開壇》以渣男、渣女為主題，蘇民峰教授大家憑面相去分辨渣男、渣女，又指導倪嘉雯脫單。

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倪嘉雯問姻緣

今集內容跟拍拖有關，Carmen全程都非常留心，不時向師傅提問姻緣及如何點評男生，似乎非常上心。

她接受訪問時解釋︰「唔係好想拍拖，亦唔係一個人好孤單，想大時大節搵人一齊過個隻。因為都單身咗5年，好想知幾時有拖拍。好奇會唔會有拖拍，定係嚟緊十年都冇拖拍，所以想問師傅有冇桃花，幾時嗰個人會出現。」

她自言都有男仔追，因為希望拍拖對象是將來結婚對象，不想浪費大家時間玩玩下才未選好。

Carmen開出擇偶條件話︰「我Status係A1囉，會鍾意啲有才華嘅男仔，令我好崇拜佢，仲要有幽默感。」

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蘇民峰教看面相

蘇民峰提醒：「不要找嘴歪牙疏的人作為另一半，因為這類人吹水唔抹嘴，一般『𡁻完唱』。」另外從眼眉、雙眼都可以辨別渣男、女。

師傅又提到「渣」並非男仕專利，過往遇到好多女仕臨近結婚才問「嫁邊個」，他說︰「因為佢哋同時有幾個男朋友。」反而沒見過男仕有同類問題。師傅又指渣女有特定外貌，包括小腿瘦、眼帶淚水及眉毛亂，原來嘴唇厚都係其中一個特徵，今晚將有詳細講解如何觀看。

在講解來信時，師傅提到一款叫「死亡感情線」的掌紋，感情線指向中指，這款掌代表感情難有着落，因為中指代表隱居、孤獨。

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