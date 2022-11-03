【交友App中伏】交友App被型男呃飯食呃睇戲　港女中伏公審：我豪俾乞丐啦

▲ 有港女在交友App遇上有型腹肌男，點知係呃飯食呃戲睇。

為跳出單身pool，不少人都會透過交友App認識異性，有人成功發展成情侶，也有不少中伏被騙，日前有港女在連登討論區出post，分享自己用交友App時，認識了一位高質的腹肌男，兩人約會食飯及睇戲，原本兩人約定女方請食飯，男方請睇戲，但最後全數$310都是由女方支付，港女追數不果，唯有在網上公審腹肌男，她怨氣大罵：「男人老狗cheap到咁好唔好意思，我豪俾乞丐啦！」

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該名港女日前在連登討論區出post，主題是「男人老狗交友app約女出街呃飯食呃戲睇 好唔好意思」，她表示於10月初在交友App識了個男仔，約見面食飯及睇戲，餐飯吃了140元，大家協議好「一人請一樣」，女方請食飯，男方請睇戲，當去到戲院時，腹肌男表示沒有信用卡，港女先替她碌卡碌了170元戲飛錢，

佢同我講佢得200蚊，問我有冇30蚊找俾佢，我話我冇現金喺身，叫佢PayMe俾番我，佢同我講喺街用唔到payme要返屋企先 。

港女回家後，沒有提起過此事，亦打算不再見他，那少少錢不跟他計較。不過早兩日，她和朋友說起這件事，她愈諗愈嬲，於是向腹肌男追債，她表示他們從來沒有講過要約下次見面，他一直都話回家便PayMe戲飛錢給她，但最後都沒有做，港女嬲爆地說：「唔知佢所講嘅下次見面係唔係記錯咗第二條女啦！好啦！佢咁想見我咪叫佢而家出嚟還錢，既然出唔倒嚟既就PayMe……」

仍在求學的腹肌男，指自己的戲飛是60元的學生飛，何來要170元，港女更加㷫，連珠炮轟「佢張學生飛60，我張成人飛110，加埋咪170，加數都唔識？咁咩叫一人請一樣？餐飯都係我俾架，唔係佢話一人請一樣，我會請佢食飯？」

腹肌男反問港女是否洗凸了，再次辣㷫港女，港女先以粗口炮轟他，「男人老狗cheap到咁好唔好意思，你份工專呃飯食呃戲睇？今日個2餐飯又呃咗幾錢？60蚊我豪俾乞丐啦！170蚊我都當豪俾狗」

港女續指，講真是萬7元的話，呃她錢唔還，她覺得情有可原，但飯錢加戲飛錢都係300多元，「做乞丐都唔會搵唔到啦？有冇窮成咁？」之後港女有朋友因睇唔過眼，竟用自己ig direct腹肌男，恥笑他「冇錢俾學人溝女，百七蚊都俾唔起，你咁X厚面皮真係應得嘅，憑你本事呃返嚟」，而腹肌男自信地答「通常啲女追我多，你咪係其中一個自願請我」！

貼文一出，即引起連登仔熱議，各有各支持者，有網民指如果男女調轉，呢個po仲開唔開得成，「男女掉番轉實俾人XX死」，「咁X老學人溝後生仔，仲好意思收返錢，調返轉係個30歲男人問個16歲收錢俾人XX咗」，也有網民指，樓主貪靚仔而中伏，「抵死啦！同高大靚仔出街就係咁，同毒X出街iphone都送俾你，7head」、「通常呢啲仔先食最多女，仲要爆房買套錢都女俾埋」。

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責任編輯︰王明芳