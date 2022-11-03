【東京景點】豐洲市場新設施2024年開幕　24小時溫泉100間飲食購物商店

▲ 豐洲市場將有新設施！

說到東京最聞名的魚市場——當然是築地市場！對喜愛吃海鮮的人來說，絕對是一個值得一大早就到訪的地方。不過於2018年，築地市場已搬到東京灣人工島——豐洲，並改名為「豐洲市場」，當中的人氣店「壽司大」及「大和壽司」都搬到豐洲市中。近日更宣佈2023年9月新設施「千客萬來」初步完工，預計2024年正式開幕！

▲ 豐洲市場新設施「千客萬來」，包括了飲食、購物及溫泉。（圖片來源：東京都中央卸売市場）

豐洲市場的餐飲店全部一共有39間，分別劃分了三個區域，包括美食店、水產批發及乾貨店等。一般遊客也能進入到市場參觀，時間為早上5點至下午3點，不過各間店舖的營業時間有所不同，大家要自行確認有興趣的店舖的營業時間。

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而新設施「千客萬來」會分為兩大區域，分別為三層高的「商業棟」及九層高的「溫泉棟」，面積34000平方米，為集合飲食、溫泉和購物於一身，「商業棟」約有100間商店進駐，大家可以享用新鮮的壽司及海產，建築會模仿日本江戶時代的老街，充滿日本古代的特色。當中「商業棟」的2樓會與臨海線「市場前車站」連接，十分方便。

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除了美食及購物，「溫泉棟」會提供24小時溫泉服務，頂樓還有免費足湯，泉水是來自箱根及湯河原的泉水。大家逛街後，可以到溫泉區放鬆一番，欣賞東京灣的景色，簡直是玩足一日都「唔夠」！

開幕日期：2024年初

地址：東京都江東区豊洲6-101-1

交通：百合海鷗線「市場前駅」

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責任編緝：蕭雅文