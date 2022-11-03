【最後願望】癌婦拼力說出「Ah、Or、Al」 莫樹錦與幾位醫生合力估字助圓願

▲ 要死得安樂，活得安心，人生不外是兩者間的糾纏。

病令人聞風喪膽，當然不是所有癌症都是同樣嚴重或致命，變化很大，主要在乎腫瘤被確診時的期數（Stage），所涉及的癌變基因（Oncogene）和轉移位置，其中最令病人喪膽、也最令醫生苦惱的，便是腦膜轉移（Leptomeningeal Metastasis）。

阿芳一雙睜不開的眼睛緊緊盯着醫生，雙手牢牢握着醫生左手，很吃力地說：「Ah、Or、Al」、「Ah、Or、Al」。醫生俯身在病床邊聽得一頭霧水。腦膜是一層厚膜緊包着腦袋作保護之用，但當腦細胞侵入腦膜時，便會破壞由大腦和腦幹下端伸延出來的十二條腦神經（Cranial Nerves）。當第七條腦神經受損使失去控制臉部肌肉能力，雙眼便長期下垂；當第十二條腦神經受損，便不能控制舌頭，說話時只能發出喉音而失去舌音，吞嚥也有困難。

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「Ah、Or、Al」醫生在想阿芳想說甚麼？見她懇求的眼神，便猜說：「安樂死？」正想告訴她不可這樣想時，阿芳早已耍手擰頭說醫生估錯。隨即幾位一起巡房的年輕駐院醫生加入這「估字遊戲」—三個字，第一個Ah？不是，是Fah。一輪擾攘後，最終才明白Fah是「返」，阿芳是想「返屋企」，明白她的指示後，也從速替她安排。

「安樂死」、「返屋企」，兩碼子的事，但細想下，要死得安樂，活得安心，人生不外是兩者間的糾纏。

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