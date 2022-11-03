【家庭怪事】3歲女童深夜指風景畫說「孩子」　媽媽看不見嚇到標冷汗

小朋友有時會看到成人看不到的東西，所以有些人會喜歡帶小朋友去睇樓，看看有沒有靈體。近日有位媽媽上載了一條視頻，見一名小女孩指住風景畫說「孩子」，嚇得媽媽冷汗直標。

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這位媽媽住在內地浙江省衢州，媽媽表示，當時已經深夜準備要跟孩子睡覺了。但年僅3歲的女兒，卻一直指著房間的牆壁上，並不斷地說著「孩子」。但媽媽順著女兒手指的方向看去，僅看到牆上掛著的風景畫，並沒有看到其他東西，讓她冷汗直流。

媽媽遂問女兒，「孩子在哪裡？」、「孩子在畫上面嗎？」試圖搞清楚女兒所謂的「孩子」到底在哪裡，但女兒只是一直指著畫的方向，媽媽到最後還是不清楚「孩子」在哪裡。

其後，該名媽媽表示，風景畫是朋友在幾年前送的，也已經掛在家裡很多年了。對於女兒的不尋想動作及話語，媽媽也說，如果持續這種情況，她可能要把畫丟了。

事件引來熱議，有網友直呼恐怖「孩子眼淨，能看到鬼」；但也有網友認為是孩子年紀小，發音不太標準而已。

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責任編輯︰王明芳