【外防輸入】陳茂波強調防疫上未得到特殊安排　與台下聽眾距離遠故除下口罩發言

▲ 陳茂波強調防疫上未得到特殊安排，與台下聽眾距離遠故除下口罩發言。（陳靜儀攝）

美國聯邦儲備局公布加息75基點，即上調聯邦基金利率目標區間至3.75至4厘。財政司司長陳茂波今日（3日）在出席國際金融峰會後表示，美國通脹仍逾百分之八、失業率低，有機會再有進一步加息的機會，當局會預備持續的金融波動。

不過陳茂波認為，倘疫情持續受控，繼續恢復對外往來，料經濟可恢復。他承認樓市雖然仍偏軟，但當局檢視過數據和市場交投後，認為不用太擔心樓市和金融影響。

早前外訪期間染疫的陳茂波，被衞生防護中心評定屬於康復個案故無須隔離。被問到核酸測試陽性為何仍不戴口罩發言，陳茂波指，坐在台下時一直有戴口罩，只是上台發言時短暫除下口罩，而且與台下聽眾有一段距離。

陳茂波又強調，是次染疫後回港在檢疫、防疫上，得到的待遇是跟一般市民沒有分別，一視同仁並沒有特殊安排；衞生防護中心在考慮CT值後認為他康復個案，沒有感染風險。

由9月幾到11月1日，好似我咁嘅情況有400幾人入咗嚟香港，我同所有人都一樣，沒有特殊待遇

根據昨日政府回應傳媒查詢財政司司長核酸檢測及隔離安排，回覆指陳茂波抵港核酸測試為陽性，惟CT值處於康復個案的範圍內，無須隔離亦不受「紅碼」限制。

今年9月26日至11月1日期間，抵港人士中共有455名入境人士申報曾於三個月內確診，並於抵港時核酸檢測呈陽性，他們均被評為應不具傳染性的康復個案，故無須接受隔離或「紅碼」限制。

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記者：李榮忠