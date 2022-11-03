【蒙古斑】黃子佼5個月大愛女現「蒙古斑」　醫生解構2個狀況：或屬惡性病變

▲ 黃子佼5個月大愛女現「蒙古斑」，令父母擔心不已。

台灣著名主持人黃子佼，與藝人太太孟耿如自今年5月雙雙升格為父母。惟黃子佼近日接受當地傳媒訪問時卻透露育兒辛酸，指太太孟耿如曾因發現為愛女身上有大面積的疑似瘀青狀的蒙古斑，於醫院痛哭整晚。有醫生便指，家長無需過份憂心，因其實80%以上新生兒，嬌嫩肌膚上或多或少都有蒙古斑，一般會出現於嬰兒的臀部、腰背、大腿部位，多數不會影響健康，也會隨時間慢慢淡化。

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台灣皮膚科醫師袁正，曾於成大醫院Facebook專頁撰文分享，指嬰兒身上的「瘀青」，其實是俗稱的「蒙古斑」，又稱為真皮黑色素細胞增生症，在新生嬰兒中算是最常見的色素性斑塊，常見於亞裔（90至95%的個案為亞洲人）或非裔嬰兒。

至於「蒙古斑」的成因，袁正解釋，主要是胚胎時期黑色素細胞從神經脊遷移到表皮時，並未穿透真皮表皮交界，而在真皮層堆積。其特色為灰藍色、界限不明顯的斑塊，範圍從1到10厘米，甚至可以更大。雖然全身都有可能分布，但還是以臀部為最常見，肩膀則次要：

蒙古斑是良性的胎記，大概3至5歲顏色會漸漸變淡，最晚到青春期會消退，只有很少數的案例會持續到成人期。因此蒙古斑並不需要特別治療，只要觀察即可。有些父母會要求打雷射或抹藥膏來除斑，其實幫助並不大。

不過，袁正指出嬰兒除了蒙古斑、亦有藍痣及太田母斑，後兩者需特別小心，因屬於惡性病變。藍痣較少出現於小孩，且主要分布於臉、頭皮和手腳背部。太田母斑主要沿著三叉神經分布於臉上，而伊藤氏痣則大多出現於肩膀。他建議，嬰兒若有先天性色素疾患的問題，還是要儘早帶給皮膚專科醫師檢查，才能提供最正確的診斷及最適當的治療方式。

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責任編輯：羅嘉欣