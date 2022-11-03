【昏迷孕婦】懷孕40天出車禍變植物人　23歲人妻昏迷7月後誕健康女嬰

▲ 印度一名23歲出車禍的孕媽，昏迷7個月後誕下健康女嬰。

印度一名23歲孕媽出車禍，頭部重創不幸變成植物人，她當時懷孕40天，經家屬及醫生多次商討，決定讓在昏迷狀態的事主繼續陀B，期間胎兒在媽媽肚裡健康成長，孕婦昏迷7個月之後，亦誕下健康女嬰，展示醫學奇蹟。

孕婦出車禍昏迷

據印度媒體《今日印度》（India Today）報道，印度新德里在今年3月31日晚，一名23歲婦女Shafiya與丈夫乘坐電單車時出車禍，據悉她跟丈夫當時都沒有戴頭盔，側身坐著的Shafiya，其身穿的罩袍卡進車輪，導致她摔下車，頭部嚴重受傷，陷入昏迷。

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於4月1日凌晨4點許，Shafiya送到AIIMS（All India Institute Of Medical Sciences）創傷中心接受治療，Shafiya新婚不久，在意外前約6星期剛結婚，事故發生時懷孕40天。神經外科醫生Deepak Gupta指出，Shafiya抵達醫院時已失去知覺，有嚴重腦損傷並有腦內急性硬膜下血腫，需要用呼吸機維持呼吸，接受緊急手術，包括切除部分顱骨以降低腫脹受損腦內的壓力。

植物人成功誕嬰

Shafiya住院期間的7個月內進行了5次神經外科手術，保住了性命，惜仍處於昏迷狀態，成「植物人」。而期間有一重要考量就是她腹中的胎兒，醫生指由於Shafiya懷孕的首3個月仍處於嚴重昏迷，醫護團隊跟家屬就應終止妊娠還是繼續妊娠進行很多討論。最後經2次超聲檢查，未發現胎兒有異常，加上家人提出想Shafiya繼續懷孕，決定讓她繼續陀B。

▲ Shafiya在昏迷狀態中生B，展示了奇蹟。（Twitter圖片）

Shafiya仍處於昏迷狀態，可自主呼吸，無需靠任何呼吸儀器，有時會自然地睜開眼睛，偶爾會對疼痛的刺激點頭，頭部會郁動。即使Shafiya是植物人昏迷的狀態，但仍展示了為母則強，在10月22日，家人察覺到她有分娩疼痛的情況，立即通知醫生，將Shafiya帶到產房去，生下了重5.5磅的健康女嬰。

Deepak Gupta醫生直言這病例非常罕見，他在印度醫學研究所工作22年，從未見過類似案例。Shafiya自從生完BB後，病情也逐漸有些好轉，仍是自主呼吸外，間中見她郁動一下頭及腿部，雖然醫生指Shafiya要恢復事故前的機會不大，恢復意識機率有10至15%，但家人期盼有一天，她能醒來與女兒見面。

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責任編輯︰王明芳