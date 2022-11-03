【心血管疾病】33歲男無三高患心肌梗塞　醫生揭2大生活習慣惹禍

▲ 33歲男無三高患心肌梗塞，醫生揭2大生活習慣惹禍。（iStock圖片）

現代人生活壓力大，飲食不節制，又缺乏運動，疾病隨時找上門。台灣有醫生分享案例，指一名33工程師本身沒有「三高」，早前突然感到頭暈、胸口作痛，求醫後發現是心肌梗塞。

台灣家庭科醫生黃彗倫於節目《醫生好辣》中分享個案，指一名33歲任職工程師的男子，因頭暈、噁心作嘔、心臟胸口痛而掛急診，經檢查後證實為心肌梗塞，且其中一條冠狀動脈已阻塞90%，需要打通血管，放上支架。

黃彗倫指，該名患者沒有三高（即高血壓、高血脂及高血糖）及糖尿病，但飲食非常不健康，常吃多油、多鹽、多糖食物，且少運動。

他續指，很多年輕人普遍心肺功能不好，而很多研究都顯示，肌肉强度愈強，心血管便愈健康；肌耐力愈強，三高的罹患率及猝死率亦會降低，可見心肌跟骨骼肌是有關聯性。

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心血管疾病趨年輕化

心血管疾病有年輕化趨勢，除了飲食不節制、缺乏運動外，睡眠不足亦會增加患心血管的風險。

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

另外，台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

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責任編輯：羅嘉欣