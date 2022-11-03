【梨泰院人踩人】YouTuber直播梨泰院逃生過程 面露難色痛苦掙脫人間煉獄

韓國首爾梨泰院於10月29日發生人踩人慘劇，至今造成至少156人死亡。一名韓國男YouTuber當天本在直播萬聖節盛況，豈料拍下自己由被困至獲救的全紀錄。

韓國YouTuber貝吉特（배지터）於10月31日上傳了一段名為「Itaewon Halloween Accident live」影片，長約1個多小時，影片初期他在地鐵站出來到達梨泰院，從畫面中可見，地鐵站已水泄不通但街上的氣氛依舊熱烈。

他閒逛後便走進事故發生的巷子，影片約11分鐘時已明顯見人流增多，但依然可以緩慢的速度前進。但到影片約16分鐘時，人流之多已令在場的人動彈不得。隨即他便被擠壓於人群中，表情相當痛苦。

然而，15分鐘過後他依舊動彈不能，情況非常惡劣。人群愈來愈多，而且擠壓的情況加劇，他身旁的一位女子表情相當痛苦難耐。經過一番掙扎後他奮力擠向牆邊，終由站在2樓的男子協助拉出人群。

貝吉特到2樓後馬上靠牆坐下，滿頭大汗並且臉色蒼白。2樓眾人想再協助更多人上樓，但因空間實在不夠而只能放棄。

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影片現已有180萬的觀看次數，不少網民也為他送上祝福及討論事件：

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責任編輯：羅嘉欣