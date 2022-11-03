【明日戰記】古天樂日理萬機撐港片沒壓力　古生：不覺挫折是挫折

由「古仔」古天樂監製及領銜主演的《明日戰記》，獲選為今屆倫敦東亞電影節閉幕禮電影。古仔較早前更親身飛往倫敦出席電影節，並於當地時間10月30日領取亞洲影壇傑出成就獎。

除了領獎外，古仔也接受移英的YouTuber「混血肥仔Tommy」的YouTube頻道《OUR.Studio》訪問。

【明日戰記】古天樂親赴倫敦出席電影節 英國重遇《五個小孩的校長》童星

古生展幽默本色

混血肥仔接載古生到當地戲院與一眾粉絲會面，並預早四小時準備一切﹐不敢怠慢。當古生現身後，第一時間跳上司機位，混血肥仔問︰「你有冇國際車牌？」古生最後返回乘客位置，大展幽默本色。

提到古生在香港出席不少《明日戰記》的謝票場，他稱沒有遇到難以回答的問題，「最多咪無回應」。

肥仔好奇古老闆為何肯接受他這個小本經營、不算多人收看的Channel訪問，古生回應︰「唔係呀，我都有睇，唔係我點知你啲嘢。你尋日玩Q and A嘛！答咗30條，仲有10條係會員先有得睇。你唱歌我都有睇。」二人在訪問中也笑聲不斷。

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古生「開會超快」？

混血肥仔指聽聞古生是「開會超快」，古生承認，並說：「重要嗰啲會長啲，講電話唔夠一分鐘就要收線。」他自工作後就不喜歡講電話，「覺得揸住個電話係好攰。」

古天樂承認不愛說話，很討厭髮型師與他聊天，他稱︰「邊有咁多嘢講，我最憎係咩，剪頭髮時候髮型師係咁撩講嘢，佢講嘢，我就話︰『喂，你唔好講嘢得唔得！』。」

▲ 古生：「講電話唔夠一分鐘就收線！」（影片截圖）

古生不覺挫折是挫折

後來，古生分享對挫折的看法，「因為我唔覺得挫折係挫折，所以我冇遇過挫折。」

他續說：「啲人成日話你咁多嘢做應該好大壓力，但我冇乜。」面對這麼多員工的古生也直言沒有壓力，他說：「全部人都以為我有壓力，因為見你唔出聲。」

《明日戰記》曾是都市傳說

《明日戰記》票房大收旺場，在上映前也曾被懷疑是香港的其中一個「都市傳說」，古生特地解釋：「第一，因為疫情，戲院都唔開，點上？第二，始終都想香港同內地同步，內地上映要攞批文，唔係淨係呢部，全部戲都審得耐，要配合所有野先上到，有時唔係我地控制 。戲就擺咗喺度，要配合個檔期、疫情等。」

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堅持熱愛電影

後來，混血肥仔問：「你係唔係都Keep到個熱誠？」古生回應指自己熱愛電影，沒有磨滅，「你鍾意咪得，鍾意就會有熱誠。」

古生稱不擔心新一代加入YouTube界，而不投身電影行業，他認為這是未來，而且拍電影是會有資金壓力。

古生通情達理

在節目拍攝中途，器材出現問題，混血肥仔就問古生，「會唔會嬲？」古生指以往曾在零下二十多度拍攝，攝影機未可運作，他也明白機器故障也沒有辦法。

混血肥仔就形容古生是通情達理的人，不如網上言論所言。 另外，充滿幽默感的古生喜愛參演喜劇，更指原本今年有機會拍攝，但需待劇本再寫得好一點。

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