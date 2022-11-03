【超能使者】林子善每日食10隻蛋白增肌　3個月還原爆肌身型：只要有心一定做得到！

▲ 林子善為角色於3個月內「還原」爆肌身型。

TVB台慶劇《超能使者》正在熱播，劇中林子善與陳山聰合演一對雙胞胎兄弟，子善所演的「高守」於劇中更不乏赤膊騷肌場面。

昨晚（11月2日）劇情講述「高守」往夜總會應徵當舞男，只見他赤膊上陣大騷朱古力肌，最終獲王君馨所演的老闆娘賞識。

其實《超能使者》於兩年前拍攝，向來喜愛健身的子善卻因湊女令肌肉不斷「縮水」，當時為回復爆肌身型，3個月內進行地獄式操肌「還原」大隻佬身型！

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▲ 林子善一排朱古力肌十分吸睛。

劇中任職健身教練的高守，昨晚一集爆肌引體上升、倒掛Sit up及單手捉實鐵架「空中漫步」，鏡頭前盡騷爆肌身型。

子善於IG分享騷肌晝面兼寫道：

超能使者

有一個肥仔用三個月時間

變返一個正常冇肚腩嘅人

絕對係一個非常開心挑戰

多謝 文偉鴻 Jazz Boon監製

比機會令我可更上一層樓

大家一定要繼續追住睇

至於如何練成巨胸及朱古力腹肌，子善透露由於開拍前撞正疫情兼囡囡出世，沒有時間及機會健身，身形一度暴脹至153磅，直至收到Order將在3個月後要開拍《超能使者》，才即時開行Turbo日日跑步及勤力做Gym，成功揈走14磅。

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飲食運動雙配合

子善回覆TOPick表示，因湊女關係加上疫情下健身室關閉，子善表示當時有3至4個月沒做gym，他說：「幸好肌肉有記憶，可以好快pickup番，因為我之前不是這樣的身型，只是暫時性，只用兩個多月時間就還原番身型。」

他謂，操練不算辛苦，每日操兩轉，每星期操3日：「一起身就踩機，之後吃點東西和休息，然後再操多轉。另外飲食方面，一日食五餐，早餐食80g米糊、10隻蛋白和2隻蛋黃，其餘每餐只食80g飯、200g雞胸和少量菜，要靠足夠食蛋白質來增肌，節制飲食是最辛苦。」

由於當時健身室要關閉，子善要為搵地方操肌而煩惱，「因為我本身是健身教練，就趁gym room進行清潔或者老細返去開會時，借一小時去做運動，那段日子操練不夠足，只能一星期操3日。」

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用行動勉勵別人

愛上健身的子善差不多每天做gym，力保健美身型：「我並非臨急抱佛腳，要拍除衫戲時才裝備自己，我時刻都裝備好自己，拍攝時就不會太辛苦，只要生活和飲食檢點，身型也不會太差。」

7年前，林子善是個168磅肥仔，當年他以半年時間，努力操肌成為筋肉人，激減26磅至142磅。

說到他操肌的主因，子善曾表示：「我最想帶出一個正面訊息，就係希望大家唔好再睇小或者用難聽嘅說話去奚落任何肥或瘦嘅人，唔好用外表去衡量一個人，應多給正能量予身邊嘅人，之前就係因為畀人笑肥仔，令我決心操弗自己，想勉勵別人，只要有心一定做得到！」

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