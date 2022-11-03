【康復個案】陳茂波機場檢測陽性被評康復個案　譚耀宗：與對待抵港人士做法相同

▲ 陳茂波機場檢測陽性被評康復個案，譚耀宗：與對待抵港人士做法相同。（陳永康攝）

財政司司長陳茂波外訪期間確診新冠，快測兩日陽性後回港，趕及出席國際金融領袖投資峰會。但其在機場核酸檢測結果陽性，因Ct 值處於康復個案範圍內，評估為應不具傳染性的康復個案，被質疑是否獲特殊處理。

全國人大常委譚耀宗出席活動後表示，金融峰會有很多頂尖人物出席，認為效果好，對香港未來發展有鼓勵作用。就陳茂波外訪染疫，他形容與自己染疫時的情況相似，數日便會康復，並指快測陰性可解除隔離，只是檢酸檢測要求較高，需一段時間才可恢復，認為做法與處理其他抵港人士相同。

相達⽣物科技董事長招彥燾亦表示，有大量研究證明CT值高的患者不具傳染性。他續表示，一些趕著回港處理急事的市民，若回港時確診，當局也可考慮以同樣方法處理，問題只在於如何確定患者的Ct值，操作上或有困難，但他相信這種做法的方向正確且較「親民」。

譚耀宗隨後回應通關進度，表示知道大家都期待，也希望增加回內地的配額，但現時仍要「等一等」。他又指，政府仍在與內地商討逆向隔離，尋求雙方都接受的方案。

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記者：江麗盈