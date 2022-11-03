【脫髮危機】29歲港男壓力大現「斑禿」　中醫推薦溫胃涼血食療改善脫髮

▲ 29歲港男壓力大現「斑禿」，中醫推薦溫胃涼血食療改善脫髮。

脫髮問題無論男女都會造成外觀上困擾，胡亂使用坊間售賣的生髮產品，更有機會愈用愈衰！一名29歲港男頭油問題嚴重，加上工作壓力大，頭頂出現「斑禿」跡象。即使用盡各種生髮產品，情況均無改善。

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註冊中醫師陳嬿珺分享案例，指出該名男患者近兩年開始出現脫髮，至兩個月前確診新冠肺炎後脫髮情況加重。加上患者頭油嚴重，產生頭皮瘙癢伴頭皮輕微疼痛，頭頂還出現1cm左右的禿頭現象，即俗稱的「雄禿」。根據患者描述，自己已使用過很多生髮產品，包括生髮洗頭水、生髮糖、頭部理療機，但均沒有明顯改善。

斑禿+腸胃差

陳醫師發現，患者除了頭部有斑禿問題之外，還由於其長期任職地盤，工作辛勞，為儲錢而長期省吃儉用，經常吃快餐，導致腸胃虛弱、胃脹、大便稀爛，更伴有口乾、口苦、失眠多夢。再進一步觀察，脈沉澀，舌質淡，有淤點，舌苔白膩，患者最終被診斷為「氣虛血淤型脫髮」。

陳醫師為患者處方以黨參、黃芪、白朮 、砂仁，作用健脾理氣，消除經常吃快餐所引起的脾胃虛弱而導致胃脹不適。另處方丹參、柴胡、紅花，幫助活血化瘀，疏肝理氣，淨化血液，減少頭油。再有酸棗仁、首烏藤，幫助安眠，放鬆神經。而何首烏、旱蓮草，則能幫助養血生髮。

除服藥以外，患者再配合頭皮針灸。經過1個半月，患者頭油減少，頭髮亦變得濃密。

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油性斑禿4大常見類型

脫髮未必「肝腎不足」有關，其中油性斑禿又分為4大常見類型：

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陳醫師表示，患者情況比較複雜，有兩種證型同時出現。由於長期外出飲食，導致腸胃功能較差，不能產生足夠的血液；氣不足，導致推動血的能力不足，最後形成「氣虛血淤型脫髮」。

食療改善脫髮

陳醫師推薦2款溫胃涼血食療，幫助改善脫髮危機：

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責任編輯：張沛