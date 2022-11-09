【靚太廚房】秋冬女士必吃花膠黃酒煮雞　補血暖身解決血氣不足問題

相信女性會遇到血氣不足及發冷的問題，踏入秋冬天，女士特別需要補血暖身。今集《靚太廚房》邀請了凱悅軒主廚黃皓勤師傅，教大家烹調適合女士飲用的花膠黃酒煮雞，讓大家為踏入冬天做好準備，暖身又補身！

材料：

▲ 材料。（湛斯雅攝）

花膠 4件 雞 半隻 木耳 25g 紅 6粒 有皮薑 114g 杞子 少許 黃酒 1.5公升

如果沒有黃酒，黃師傅指大家可以使用甜酒（750ml）、紹酒（500ml）、米酒（250ml）、鹽及雞粉調味作代替。

做法:

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

1. 紅棗去核，有皮薑拍碎切條，備用。

2.雞挖清內臟及洗淨瀝乾，然後斬件。建議斬小件一點會更易入味，用鹽和

生粉將雞件內外抹勻。

3. 熱鑊下油爆香薑條，加入雞件以中火，炒至略帶金黃色（約五成熟）。

4. 先灒黃酒或(甜酒、紹酒、米酒)、紅棗和木耳煮滾，適時調細火。

5. 加入鹽及雞粉調味煮滾約15分鐘，再加花膠杞子滾10分鐘，完成。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝：蕭雅文