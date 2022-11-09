【靚太廚房】秋冬女士必吃花膠黃酒煮雞 補血暖身解決血氣不足問題
休閒消費 10:00 2022/11/09
相信女性會遇到血氣不足及發冷的問題，踏入秋冬天，女士特別需要補血暖身。今集《靚太廚房》邀請了凱悅軒主廚黃皓勤師傅，教大家烹調適合女士飲用的花膠黃酒煮雞，讓大家為踏入冬天做好準備，暖身又補身！
材料：
|花膠
|4件
|雞
|半隻
|木耳
|25g
|紅
|6粒
|有皮薑
|114g
|杞子
|少許
|黃酒
|1.5公升
如果沒有黃酒，黃師傅指大家可以使用甜酒（750ml）、紹酒（500ml）、米酒（250ml）、鹽及雞粉調味作代替。
做法:
▼點擊圖片放大
+13
+12
1. 紅棗去核，有皮薑拍碎切條，備用。
2.雞挖清內臟及洗淨瀝乾，然後斬件。建議斬小件一點會更易入味，用鹽和
生粉將雞件內外抹勻。
3. 熱鑊下油爆香薑條，加入雞件以中火，炒至略帶金黃色（約五成熟）。
4. 先灒黃酒或(甜酒、紹酒、米酒)、紅棗和木耳煮滾，適時調細火。
5. 加入鹽及雞粉調味煮滾約15分鐘，再加花膠杞子滾10分鐘，完成。
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R
責任編緝：蕭雅文