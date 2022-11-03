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【老人除】當年風流倜儻如今散發老人除 點分男人味同老人味

健康 13:42 2022/11/03

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《開心速遞》劇照。

嗰日有個識咗好耐，但不常見嘅男性朋友請食飯。點解識咗好耐卻不常見？因為佢常自命風流倜儻，每個女人見佢都會神魂顛倒，真係自大到嘔。

因為今次佢請咗好多好耐無見嘅朋友，我想藉住飯局見下舊朋友，點知十年人事無翻新，佢依然鍾意自吹自擂，我都有讚佢男人味濃咗。你咪以為我為咗食免費晚餐講大話，我真係聞到，不過正確應該講係一陣老人味。

你可能challenge我，點分男人味同老人味。老友，如果味道擺你面前，你都一定分得出。正如BB味，好多人都好鍾意去索，咁你又點解釋呢陣叫BB味呢，係咪？

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老年人身上有呢陣味，日本有個優雅形容叫老齡臭！佢哋研究注意到一種名為「2-壬烯醛」嘅化合物，係其他化學物質分解嘅副產物。好多人邁向老年，皮脂腺功能逐漸退化不平衡，皮膚出油少，呈現乾澀，但面部、額頭、頭皮同胸前等部位嘅皮脂腺卻大量分泌油脂，經氧化後形成不飽和醛，產生一種油膩味道。

除咗皮脂腺功能改變外，皮膚上嘅菌種亦改變，代謝變慢，亦可能引起「老人味」。如果有食煙、酗酒習慣，會令血管中嘅膽固醇堆積，壓力增加，活性氧增加，亦會令皮脂更容易氧化，老人味更加嚴重。

要避免有呢種「老人除」，可以多攝取抗氧化食物，例如含維他命C、E、多酚豐富嘅綠色蔬菜、水果、大豆、海藻類、綠茶等。做帶氧運動可以令構成老人味嘅脂肪減少，而且運動可以令汗腺更好地運作，大量汗水可以稀釋「2-壬烯醛」，大大改善身上嘅味道，唔使臨老先嚟做一個臭女人！

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原文刊於《晴報》，原題為如何避免「老人除」

撰文 : 陳淑蘭 電視及電台節目主持人

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