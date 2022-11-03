【環球逃亡潮】傳陳凱詠約滿離巢被打入冷宮　AGA穩坐一姐之位成最後勝利者

▲ 有傳陳凱詠約滿離巢，現被環球打入冷宮。

今年環球唱片出現逃亡潮，早前已傳出旗下一姐歌手AGA（江海迦）、Gin Lee（李幸倪）打算離巢，結果繼陳慧嫻後，Gin Lee約滿並決定過檔英皇娛樂，最後AGA獲加碼留低，穩坐「環球一姐」之位。

近日，同屬旗下的歌手陳凱詠（Jace）亦有指去意已決，打算約滿後離巢，目前被環球打入冷宮雪藏。

【環球歌手】李幸倪發文感激低潮時獲環球幫助 Gin Lee飲水思源：心存感激

逾半年無出新歌

現年28歲的Jace在香港浸會大學傳理系畢業後，經選拔成為香港環球唱片的主播。2019年正式出道成為歌手，同年於《新城勁爆頒獎禮》中奪得「勁爆新人」獎項；2020年憑代表作《隔離》奪得「勁爆歌曲」獎項，跳得又唱得獲看好成為新一代小天后。

可惜所屬公司巧遇大地震，繼今年4月推出單曲《Long D》後，她就未有新作品，歌唱事業就滯不前。近日有傳Jace心意已決，計劃待約滿後便離開環球，不過就未「西家」是誰。

Jace今年產量及成績比起往年明顯下滑，除了舉行個唱以及舞台劇《隔離童話集》演出，早前曾為馮允謙及林家謙演唱會擔任嘉賓，還有接拍少量廣告及參與節目。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

環球負面新聞多

環球唱片近年捲入許多負面新聞，自從與TVB破冰後，今年初因不滿叱咤賽果而跟商台鬧得不愉快。

而AGA現在只有《Tomorrow》一首歌在各台上榜，可能會影響其年底頒獎禮的賽果。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R