【生物科技】相達生物科技疫情下研發新冠快測　董事長招彥燾：繼續研發癌症檢測

▲ 本地生物科技公司相達⽣物科技今日（3日）舉行全球總部喬遷開業典禮。（陳永康攝）

本地生物科技公司相達⽣物科技今日（3日）舉行全球總部喬遷開業典禮，創新科技及工業局局長孫東也有出席致辭，提到生命科技於未來產業發展有重要位置，當局會繼續持續行業發展，期望未來有更多成功的本地生命科技公司。相達⽣物科技董事長招彥燾坦言，快測產品在疫情獲利，但獲得的利潤均已投放於研發癌症檢測，期望可幫助人們解決他們視為「洪水猛獸」的癌症。

創新科技及工業局局長孫東致辭時表示，相達生物科技的「香港研發香港製造」令他激動，又指生命科技於未來產業發展佔重要位置，對這產業抱有希望及期待，政府將繼續支持產業發展，期望在政府及業界努力下，生命科技可成為香港支柱產業。

相達生物科技董事長招彥燾則提到，2017年將主要做癌症檢測的公司遷回香港發展，但當時香港的生態圈仍未成熟，在尋找本地投資者的路上並不順遂。

▲ 相達⽣物科技董事長招彥燾。（陳永康攝）

至疫情爆發，公司營運變得更艱難。招彥燾憶述當時有兩個選擇，一是趕在一年內將癌症檢測技術商品化，二是轉做新冠快測，他說因當時無人知道新冠會維持多久，後者成功率其實更低，但團隊本著幫助人的初心，付出莫大勇氣，隨即研發新冠快測產品，「當日做決定係以幫唔幫到人為基礎。」

招彥燾坦言，疫情下賺到錢屬事實，「上天畀舞台我哋發揮，我哋絕對會把握。」他續指，未來會繼續善用資源及網絡，提供更快、更準確、更實惠的診斷，解決世界醫療問題。

他續指，疫情賺到的利潤均已投放在癌症檢測的科研上，希望可幫助所有人解決他們視為「洪水猛獸」的癌症。另外，其企業也有意將快測的技術也應用於流感、性病等傳染病的檢測。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：江麗盈