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【退休理財】 退休公務員靠長俸過活急病離世 主婦太太頓失所依生活拮据

親子 14:46 2022/11/03

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壽命不似預期。

最近參加晚餐，慶祝朋友「登陸」。這位朋友是舊制公務員，退休之後繼續「咬長糧」，每年領取長俸直到百年歸老，活多久收多久。雖然長俸的銀碼只是以往月薪的大約三分之二，但退休後應酬減少，即使收入少一些也足以應付生活，輕鬆無憂，沒有財政壓力。

「退休後想輕鬆舒服，必須長命，不可以早死呀！」這位退休公務員朋友，提到快樂退休的重點，就是要保持長壽。

他分享一個朋友間的故事︰一對夫婦，丈夫是退休公務員，妻子則是家庭主婦，兩人生活優悠，照樣玩樂消費，毫無儲蓄的打算。可是，身體健康的丈夫因為突發疾病去世，原本每個月的長俸停止支付。身體柔弱的妻子卻老如松柏，福壽延年。丈夫去世後收入頓失，生活陷入困境，雖然有子女付家用，但生活拮据。

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事後孔明地看，如果丈夫退休前有做好財務計劃，退休後好好分配長俸，部分儲蓄起來，就不怕妻子有一天會「人財兩失」。可惜他們錯誤估計自己的壽命，丈夫比預期短命，妻子卻比預期長命，以致財務出現很大問題。

壽命不似預期，要預早想好如何享受人生，更要預先留下足夠的資產給家人，才可以走得放心。

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原文刊於《晴報》，原題為當壽命不似預期

撰文 : 張宏艷 資深傳媒人、資深港媽

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