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【DSE2022】考評局：中文閱讀卷表現遜去年　有考生錯認明喻句被指根基薄弱

社會 14:18 2022/11/03

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考評局指，考生於閱讀卷的表現較去年略遜。（資料圖片）

考評局今日(3日)出版2022年《試題專輯》，分析考生表現。其中於中國語文科閱讀卷，考評局指考生表現較去年略遜，形容「能力稍低的退步較為明顯」，又指考生有不少須注意的地方，例如語文知識不足，錯誤辨認比喻手法，而審題能力仍有待改善。

考評局指，部分考生語文知識不足，根基薄弱，在數題考問基礎語文知識中答題表現未如理想。例如第16題要求考生分辨比喻手法，有考生見到「彷彿」二字便以為是明喻句，但其實有關句子並不是比喻句；而多項選擇題考問文言詞義和句式，表現亦不理想。

另外，考評局又指出考生審題能力仍有待改善，未能按照題目要求答題，答案亦完全與問題無關；而對於篇章的理解亦流於表面，例如新詩中提及「為愛犧牲一切」，便認為詩歌與愛情相關，未有細察詩歌與文章主旨的關係，以致作答的方向錯誤。

局方指，考卷內有數題與日常生活扣連，惟考生在有關題目的表現往往未如理想，認為考生或許熟讀指定篇章內容，但較少思考與現實生活的關係。考評局亦指，考生要加強概括及闡述能力。

考評局稱，考生答題技巧有改善空間，建議下筆前應預先組織、多思考闡述推論的步驟，，又指平日閱讀不足、基礎知識薄弱、對生活欠缺反思也是作答不理想的原因，認為考生宜從小學開始培養良好的閱讀習慣，積澱語文知識，學習時亦須多思考：「多讀多寫雖為老生常談，卻是至理。讀書為求明理，不應與生活脫節。」

甲部考題方面，報告指難度與去年相近，考問方式大致相同，整體而言於考生在甲部表現和去年相若。考評局指，考生大多能回答較簡單的問題，但對篇章的認識較為籠統，以致未能回應較為深入的問題。

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記者：黃悅晴

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