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【煽動刊物】《立場新聞》涉發布煽動刊物案　控方指網民留言內容煽動群眾

社會 13:58 2022/11/03

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《立場新聞》涉發布煽動刊物案，控方指網民留言內容煽動群眾。（資料圖片）

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪一案，今（3日）於區域法院續審。控方將網民於《立場》社交平台上的留言截圖呈堂，控方指留言煽動群眾。辯方質疑《立場》無法篩選留言者或留言內容，法官則關注留言是否可被刪除。

控方今續傳召負責截取《立場》網站和社交平台圖片的國安處警員鄧偉權作供，並將部分網民的留言呈堂，指有留言提及制裁中共，會「stir up（煽動）」群眾，但留言如何達至煽動將留待結案時陳詞。

辯方質疑，《立場》無法篩選或控制哪些人可以留言和留言內容，不同意控方指部分留言對案情有重要性。法官郭偉健則關注，留言事後可否被刪除，又問及《立場》是否有權刪除。

鄧其後在庭上讀出多則網民留言，包括有人在何桂藍專訪貼文下稱「這次運動，冇記者邊成事呀」、「明白阿藍點解除下記者證」；就羅冠聰的文章則有人留言稱「非常感謝你為香港發聲，國際戰線好重要，加油」，另有人稱「全家總動員票投本土派」、「寄託3萬thx，也知人民多絕望」等。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指3名被告於前年7月7日至去年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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