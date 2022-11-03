【著數優惠】莎莎明起多款彩粧護膚品減價低至18折　ESTĒE LAUDER、CLARINS皇牌精華都有平

▲ 莎莎明起多款彩粧護膚品減價，低至18折。（SaSa提供）

由2022年11月4日至20日，莎莎推出《莎莎美麗激減MegaSale》，為你帶來眾多人氣品牌如LAMER、laprairie、GUERLAIN、ESTĒELAUDER、clédepeau、YSL、Dior、JOMALONE等低至18折優惠。由護膚、彩妝、香水至個人護理產品應有盡有，助你由內到外全方位持續美麗。

於2022年11月7日至13日期間推出買 1 送 1 限時激賞，當中包括性價比高的 Barrier Repair 10片裝面膜，以$49.9/2 件發售，而且五大系列齊全（彈力嫩肌、澤白亮肌、保濕潤肌、柔軟美肌以及 緊緻滑肌），總有一款適合你！而一盒 3 色的 CANMAKE SPF50 PA++++混色遮瑕膏($82/ 2 件)以 及 Maybelline 眼唇二合一卸妝液 150ml($95/ 2 件)亦同步推出買 1 送 1 優惠。

多款貴婦級精華低至4折發售，包括 ESTĒE LAUDER「小棕瓶」、LANCÔME「小黑瓶」以及 CLARINS皇牌賦活雙精華。皇牌緊緻修護精華面霜亦半價入手，修護精華乳霜助急救乾燥敏感肌，低至34折。多款香水亦低至27 折的激抵價發售。

精選包括新手必備 Creamy Touch Liner柔滑眼線筆、百搭 NYX Ultimate Shadow Palette 16 色眼影盤以及持久底妝之選 Clé de Peau 妝前乳霜 (光采柔滑)。另外，切勿錯過 CP 值高，同時兼備包裝顏值的 Eleanor SPF 50 PA+++無瑕緊緻保濕氣墊(共 2 色) 2 件裝，更送持久柔色轉芯眉筆乙枝。

所有優惠產品的詳情：

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限量自組優惠套裝 送禮自用兩相宜

今年《莎莎美麗激減 Mega Sale》加推自組優惠套裝，讓你自由搭配你的專屬護膚美妝組合。保養護膚方面，人氣品牌 CLARINS 全 線精選產品（共 20 款）任選 5 件$988 以及一套 3 件御容鑑滋氧煥 顏溫和潔面凝膠、柔膚水以及柔膚乳液 150ml 只需$698。

另推Cyber Colors 與 Eleanor 的彩妝套裝，Cyber Colors 極致柔霧唇軸(4 選 1) 、閃亮星鑽光影粉/啞光修容 陰影粉(2 選 1)連閃亮星鑽四色眼影盤(4 選 1)，3 件只需$428。另可以優惠價$468 入手 Eleanor 魔幻鑰匙系列 SPF50PA++++零瑕輕 透無重粉底液(2 選 1)以及絲絨四色眼影(2 選 1)兼送持久柔色轉芯眉筆一支。

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責任編輯：陳麗娜