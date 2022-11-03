【DSE2022】寫作卷錯寫「勇躍」「烹任」　考評局指考生錯別字問題嚴重

▲ 考評局今日(3日)出版2022年《試題專輯》，分析考生表現。（資料圖片）

考評局今日(3日)出版2022年《試題專輯》，分析考生表現。其中於中文寫作卷，考評局指考生整體表現一般，雖能正確理解題目，但多流於表面，未抓緊題眼發揮；今年亦多口語入文、句子冗贅的情況。而寫作與聆聽及綜合能力考核兩卷同樣錯別字問題嚴重，考生常見將踴躍誤寫「勇」躍。

錯別字方面，報告指，卷二的問題嚴重，「錯別字」一項得滿分者僅屬少數。不少錯別字為常用字，如「畢業」，「已經」，「初次」等，當中常見錯誤為：誤用音近/同音字，繁簡同體，部首錯誤等。而在卷三聆聽及綜合能力考核中，首四個最常見錯別字，為勇（踴）躍，推廌（薦），用歺（餐）、籍（藉）此，其餘錯別字，包括樂以（意）、煮（主）婦，烹任（飪）、確疹（診）等。

最多考生選題第１題，佔66%，題目要求考生代入校服角色，以第一人稱身分記述過去與主人一起生活的片段，然後抒發因今日分離而生的體會。考評局指，考生表現參差，下品者未能呈現校服的意涵，不能稱得上是校服「自述」；考生寫作時焦點亦多落在主人之上，未能緊密扣連校服。

第2題要求考生按圖片的啟發，以「得不償失」為題作文，有15%考生選答。考評局指，考生普遍能理解題目意思，小部誤解詞義或未有扣連文題。有考生以亞當夏娃偷嘗禁果被逐、奧運選手因服禁藥被禠奪獎牌等作例子，亦有考生援引指定篇章的內容。但考評局認為，整體而言，不少考生對「得」、「失」考量較表面簡單，立意明顯但欠深刻。

第3題有19%考生選答，題目要求考生比較「一生專精一事」與「發展多元人生」的得失優劣。考評局指，有考生只就「一」與「多」作論，對題目理解表面；亦有人立場模糊，整體表現稍遜。部分考生舉出馬斯克、麥明詩、斜槓族等作例子，論證發展多元人生；又舉羽生結弦、袁隆平等，諭證一生專精一事，考評局指，不少考生舉出的例子恰當而具代表性，但論述質素有高下之別。

整體而言，考評局認為考生都能扣題寫作，少有離題，但多流於表面，未抓緊題眼發揮，少有深刻體會及精到見解；在取材立意方面，考生多圍繞日常生活經歷或見聞取材，符合中六學生之識見，但大部分選材相近，立意簡單。另外，個別考生更喜引詩文入題或收結，如有考生引「紅了櫻桃，綠了艺蕉」寫時光流逝，考評局認為，部分引句與前文格格不入，如屬硬套或張冠李戴，則影響達意。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴