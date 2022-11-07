【非常醫生】精神科醫生籲照顧者勿當自己是醫生　有3句說話會令病者雪上加霜

▲ 外號「小鳥醫生」的精神專科醫生張翺表示，「最開心是病人復元、最希望大眾關注身心健康。」一個目標一個心願，簡單直接。

精神科專科醫生張翺，外號小鳥醫生，在網絡上與人分享抑鬱症、ADHD、妥瑞症、精神科藥物資訊等， 每篇筆耕幾百字或以上、隔兩、三天上載，看得出的認真與用心。「最開心是病人復元、最希望大眾關注身心健康。」一個目標一個心願，簡單直接。

時下常說小孩子要贏在起跑線，張翺醫生笑著說：「我起跑麻麻哋啊，慶幸公開試夠分入醫學院。」

事實上，他當初並非立志做醫生，而是想做科學家，運用知識助人。人漸長，發覺在香港要走科學家之路甚艱難。「大學畢業後，最終能做到科學家可能僅得幾個。醫學院出來，幾乎個個都是做醫生，前景較明確，而且醫生這職業同樣可利用知識幫人，也一樣可以做研究。」中七畢業後，他報考香港大學醫學院結果如願入讀。

提早主動研習病例

他雖說學業成績不是特別標青，但投入是肯定了。每逢暑假他都會回醫院用電腦閱讀疾病個案資料，病人的情況、醫生的處理方法，甚至是病人的電腦掃描都會瀏覽。「這是我學習和讀書的一個方法。這種case study的方式，與實習那年相若，都需要睇排版、開藥、抽血化驗大同小異，只不過我是提早去做，而且無錢收。」他笑著說。

▲ 精神科醫生診症有點像偵探般抽絲剝繭，張翺醫生說這科非單單在症狀方面，而是要對病人全面了解。（湯致遠攝）

醫科生涯頭兩年，他是租屋住，租約期滿被迫遷，入住大學宿舍，生活也起了變化。「住得宿舍要投入這裏的活動，我加入了手球隊，宿生把贏比賽的目標放得好高，我邊讀醫邊打波比賽，是挺辛苦的，好難兼顧啊！」他說若撇除休息、吃飯、上課，其餘餘閒時間100%用來讀書的，根本毋須分配時間，但打波後就要取捨，讀書也要目標為本，惟有專揀精要的來讀。

手球運動讓他享受到團隊精神，也改變了他日後求學的態度。「打手球那幾年是很開心的，也認識了不少朋友，其中一個隊員是讀言語治療，畢業後開了一間NGO幫助一些有特殊需要的小朋友，到現時，我們仍有合作。」

人性多面睇

張翺早在讀醫第五年時，已心儀精神科作為專科。「人其實有不同的分法，如見一些小朋友好曵，原來是患上ADHD；又有一些人不愛與人交談、有社交問題，原來是自閉症；又有些人衰衰格格，原來是不同的人格障礙；發癲的胡言亂語，是躁鬱躁狂。形形式式的人格表現，我覺得好得意，趣味就在於此。」他說不能單單概括這個人是好是壞、外在的富裕貧窮那末簡單，心理上有好多不同表現。

精神科與其他專科性質確不同，他實習時在不同專科包括兒科、骨科或外科等學習，這些專科都是問症狀、斷症、開藥等過程，精神科需要多了解病人而非單單在症狀方面。「收一個症可以傾好耐，把整個人了解。」

▲ 初小時候的張翺醫生。（被訪者提供）

醫病需非常專注

於他而言，精神科最大的挑戰是必須摶心揖志，每個個案都複雜，聆聽過程中要把一切細節記下，並在開會時討論，一個新個案會診動輒個多兩個小時。「一開始確是有難度，因之前都是接受其他專科的訓練，模式大不同。在文字上的陳述，是對病人的個人了解，而非只着眼於徵狀，需要花多很多時間。」

張翺表示，精神科斷症無難度，都是那幾個症，但難的地方是每個症背後的成因與故事都不一樣。「病人能否醫得好不是單靠一隻藥，且頗取決於醫生與病人之間的關係、能否解到病人內心的鬱結，同一傾談方法放諸不同病人，對方反應也有差異，難度就在於此。」

行醫生涯中，他有不少難忘片段，其中一個患有身心症的病人，總覺得身體某些部位不適，遍尋卻苦無原因。有次病人不適入院，剛好張翺調往另一處，由其他同事接手，經一些治療程序後，病人要求出院，醫護人員見病人無自殺念頭，又已入院數月，於是讓他出院，豈料病人同日自殺，幸而獲救。

欣喜病人痊癒

張翺翻查個案，病人患的並非是身心症，他身體上的不適原來是嚴重抑鬱症的其中一個徵狀，只是當事人一直否認。他不肯承認的原因，是他有一個好朋友同樣感到有全身不舒服情況，找病人傾訴，初時都會理會讓對方訴苦，但日久失去耐性，這朋友最後走上了結自己生命的絕路，事後發現，他同樣患了抑鬱症。

「病人對朋友的內疚一直埋藏心底，當我們向他詢問抑鬱症的情況一直否認，其實從他入院後無動力的表現、平日愛畫畫，卻對提起畫筆沒半點興趣，還有失眠、胃口差等種種迹象，已是抑鬱症的徵狀。」病人需要進行ECT腦電盪療法治療其重度抑鬱症，情況有改善，才放心讓他出院，目前病情穩定。

▲ 張翺（右）早已立定志向向精神科進發。（被訪者提供）

當上精神科醫生，令他感受至深是用心去醫病人，他們是感受得到。他無揭露以筆名小鳥醫生在網上寫作，但病人統統知道，他們送他的畫作多以鳥兒取材。「開心是見到病人痊癒，另一是知你對他好，送上畫作小心意回饋。」每當張翺收到病人的畫作或鼓勵說話，總是暖在心頭。

了解重度抑鬱症

張翺醫生在上文提及了一個重度抑鬱症個案，他指抑鬱症過了某一個程度，稱為重度抑鬱症，要分4方面去區別：一、症狀的數量；二、類型，重症者會多些徵狀，如行動和說話比平時緩慢、心生不理性的內疚感，甚至會有思覺失調的幻聽幻覺症狀；三、症狀出現的時間長度；四、對生活的影響，嚴重的抑鬱症患者難以上班、上學，專注力和記憶力皆受影響。

造成重度抑鬱症原因有多方面，起初患者可能只是輕度，但問題愈積愈多卻不去解決。也有人是先天腦神經易於導致抑鬱症，性格較負面，小事情會聯想到很差的結果。如何進展至重度抑鬱症，每個人都不同。

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照顧者要訣

現時治療此症的方法有傳統及新型抗抑鬱藥，未必能個個都藥到病除，有需要或加上抗精神病藥，達到相輔相成之效。若藥物效果未如理想，或需考慮其他方法，如ECT腦電盪療法，較新有rTMS定位腦磁激療法。另外，心理治療也不可缺，多管齊下，讓病人意識到要慢慢改善負面偏頗想法。

他提醒照顧者首先勿當自己是醫生，扭轉病人的想法。「無相關醫學知識及經驗，有機會搞唔掂。另外，要明白病人患病非所願，對病人說：『你為何不能開心些』、『為甚麼常常都是這樣』、『你都不是最慘那個』，類似說話對病人只會雪上加霜。只要不做以上兩樣，已對病人一大幫忙。」還可做的是多陪伴病人，毋須多說話，細心聆聽，讓對方感受關愛已然足夠。

記者：周美好