【罷工】Foodpanda外賣員今明兩日再發起罷工　停14區食物外賣及Pandmart服務

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外賣平台Foodpanda的外賣員繼上月發動罷工後，今明兩日（3及4日）再發起罷工，全港將有14區的食物外賣服務及Pandmart完全停止運作。TOPick正向Foodpanda查詢。

Foodpanda外賣員指，繼上月罷工後，Foodpanda並有與外賣員談判以解決問題，反而實行三措施，包括全面減低外賣員單價、以地圖系統已改善為由削減補水、以及部份區域進一步減薪，因而迫不得而，今明兩日再發起罷工，並提出11項訴求，包括停止減薪，將距離費及底價上調至合理水平。

Foodpanda外賣員續指，今次罷工會令14區的食物外賣服務及Pandmart完全停止運作，而不只是服務延誤，表明若Foodpanda繼續拒絕談判，下一波罷工行動將升級，令更多區域停止運作。

14區完全停止運作： 港島：中環、金鐘、西營盤、堅尼地城 九龍：尖沙咀、紅磡、土瓜灣、荔枝角、深水埗 新界：元朗、天水圍、東涌、沙田、大圍 Foodpanda外賣員罷工訴求： 1. 停止減薪，距離費及底價上調至合理水平。 2. 外賣員有拒單、轉單的權利，不應因此而被封鎖帳號或暫停更份。 3. 增加意外保險補償金額，擴大保障範圍。 4. 等餐時間超過5分鐘應獲得補償；食物未完成之前，不應派單給外賣員。 5. 設定5分鐘顧客取餐時間限制。 6. Pandamart訂單重量應限制在5-6公斤。 7. 透明公平的終止帳號程序及上訴機制，公司有責任提供詳細證據及原因。 8. 送遞證明的標準應更合理。 9. 改善送遞員支援服務的效率，及解決問題的能力。 10. 惡劣天氣下工作應獲額外獎金。 11. 公司應解決泊車問題，並每月支付外賣員2次違泊罰款。

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責任編輯：江麗盈