【世界盃】19場賽事免費直播　幾時有得睇英格蘭？【一文看清直播賽程】

▲ 英格蘭將在分組賽首戰對伊朗。(法新社圖片)

卡塔爾世界盃將於本月20日深夜揭幕，今屆賽事獨家轉播權由NowTV奪得，其中有19場賽事由將ViuTV免費直播，包括揭幕戰卡塔爾對厄瓜多爾，2場準決賽及決賽。其中港人熱捧的英格蘭，在分組賽首戰對伊朗亦會免費直播。

卡塔爾世界盃2022香港免費直播賽程：

11月20日（日）卡塔爾對厄瓜多爾(深夜12時)

11月21日（一）英格蘭對伊朗(晚上9時)

11月21日（一）塞內加爾對荷蘭(深夜12時)

11月22日（二）墨西哥對波蘭(深夜12時)

11月23日（三）西班牙對哥斯達黎加(深夜12時)

11月24日（四）葡萄牙對加納(深夜12時)

11月25日（五）荷蘭對厄瓜多爾(深夜12時)

11月26日（六）法國對丹麥(深夜12時)

11月26日（六）阿根廷對墨西哥(深夜3時)

11月27日（日）日本對哥斯達黎加(晚上6時)

11月27日（日）克羅地亞對加拿大(深夜12時)

11月28日（一）韓國對加納(晚上9時)

11月28日（一）巴西對瑞士(深夜12時)

12月9日（五）8強賽

12月10日（六）8強賽

12月13日（二）4強賽

12月14日（三）4強賽

12月17日（六）季軍戰

12月18日（日）決賽

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責任編輯：蘇文軒