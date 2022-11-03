【疫情焦點】過去一周平均每日呈報5055宗個案　輸入個案上升5.3%【不斷更新】

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政府今午（3日）就新冠疫情最新情況舉行簡報會，醫務衞生局副局長李夏茵、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業均會出席。

徐樂堅說，過去一星期，平均每日呈報個案為5055宗，較上周下降9.2%。而本地個案在過去一周，平均每日有4631宗，較上周亦有下跌10.3%。但入境個案則較上周上升5.3%，約6成個案在機場發現。他總結，近日本地個案有下降，但輸入有上升，當局會留意新冠在世界流行的情況。

就變異病毒株的情況，現時BA.5為主流，BA2.12.1近來則已找不到，本地個案中，也有新的變異病毒株，包括BQ.1、及XBB，當局會密切監測。

針對院舍，過往有18宗長者院舍呈報，20個院友1名員工，過往有24院舍呈報個案。學校方面，過去一周有3452個學生個案、及676個教師個案呈報，而部份班級傳播，已建議75班停課，涉62間學校。

李立業指，現時1成3歲以下幼童完成接種，昨日起，4間兒童接種中心會提供復必泰兒童配方，5至11歲兒童可接種，呼籲家長安排兒童接種，避免染疫後出現嚴重情況。

他提到，一名在伊利沙伯醫院留醫的31個月大男童，情況仍危殆；另一名在瑪嘉烈醫院留醫的24個月大女童，她未有接種疫苗，感染後曾出現嘶哮症，目前情況已穩定；還有一位在瑪嘉烈醫院留醫的21個月大女童，已康復出院。

李夏茵則指，疫情進展樂觀，強調疫苗屬防疫重要一環，世界各地科學數據均證明疫苗有效而安全，香港整體接種上，3針已達80%，但一老一幼接種率仍較低，政府會推出相關政策鼓勵市民打疫苗。

小朋友方面，除科興疫苗，昨日已開始提供復必泰兒童配方，讓5至11歲小朋友接種；而6個月至5歲小朋友，政府已爭取到購買復必泰幼兒配方，料明日會到港，下周兒童疫苗接種中心將提供，當局短期內會更新預約系統，冀為家長提供多一個選擇。

至於長者，65歲以上的長者接種3針約有80%，但80歲以上則較低。她表示，現時較擔心居家長者，早前已聯同多個部門名組織推行先導計劃，上門到戶解說，探訪4600名長者，並為他們接種，惟最後只有約200名長者接種，效果不算理想。她呼籲子女為父母安排接種，並多留意父母身體，不適要及早就醫。

她又提到，上輪防疫措施昨日（2日）才開始，當局將視乎今周情況再作決定，如所有數據向下調，相信放寬空間會更大。

就財政司司長陳茂波外訪期間確診新冠，回港後在機場核酸檢測結果陽性，因Ct值處於康復個案範圍內，被評估為應不具傳染性的康復個案。徐樂堅指，不會評論個別個案及檢測結果，但抵港人士均要在機場接受核酸檢測，如結果呈陽性，當局會了解他是否曾受感染，若判斷到他們屬復陽或康復個案，便不需要隔離，亦不會發出「紅碼」。

徐樂堅多番被問及Ct值多少才算處於康復個案範圍，他最後回應指因要視乎很多資料去作「全盤考慮」，難以清楚提出一條界線。

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責任編輯：江麗盈