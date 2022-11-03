【忽然心動】白只首度參演愛情喜劇　出演宅男角色喜感爆燈

白只首度參演愛情喜劇，拍攝由麥浩邦執導的青春愛情電影《忽然心動》，飾演宅男外賣員的白只將會與劏房鄰居留學生女神陳欣妍（Shirley）上演一段輕鬆搞笑愛情故事。

為了將宅男演繹得更傳神，劇組特別將白只房間打造成宅男天堂，放滿各式各樣動漫模型、公仔等，連床單、被袋、窗簾都用上動漫人物，同時白只更會與性感矽膠公仔吉川春代子同居生活，「宅」味濃厚！

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白只形容戲中角色龐江對動漫是狂熱份子：「好多人鍾意模型都會愈買愈大，我的角色龐江都係，由細愈買愈大，最後買咗full size，佢唔係一般宅男，宅男純粹同模型傾偈玩下，龐江唔只咁樣，龐江係同吹戲公仔吉川春代子一齊睇戲、瞓覺，一齊生活，已經當係一個朋友。」

提到今次首度拍攝愛情電影及與Shirley合作，白只回憶首日開工與Shirley見面的窩心事：「朝早我哋大家一齊化妝，一入化妝間時Shirley就叫我角色名講江哥早晨，我覺得好窩心。其實我前一晚都諗死啦，做愛情戲時應該點做，無愛情戲經驗、拍拖經驗又少，到底點做呢，但Shirley好願意去同我討論場戲應該點。」

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另外，電影其中一幕Shirley需要找白只幫忙，但白只卻打扮成修女應門，拍攝當日兩人都忍不住爆笑而喪NG，Shirley解釋白只的修女look實在太好笑：「當日已經係大半夜凌晨，大家都唔想delay，但我真係忍唔住笑，我係完全唔敢望佢，要望住個地下俾對白，因為我驚忍唔到笑；有一次我講對白唔小心望上咗少少，鼻窿擴張一下想忍笑，我鼻窿一擴張嘅時候佢就見到我擴張，佢又忍唔住笑咗！」

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