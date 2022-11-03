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【最新疫情】陳茂波機場核酸檢測陽性被評康復個案　衞生署：455名抵港人士做法相同

社會 16:27 2022/11/03

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衞生署衞生防護中心總監徐樂堅。（陳永康攝）

政府今（3日）就新冠疫情最新情況舉行簡報會，醫務衞生局副局長李夏茵、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業均會出席。

財政司司長陳茂波外訪期間確診新冠，快測兩日陽性後回港，趕及出席國際金融領袖投資峰會。但其在機場核酸檢測結果陽性，因Ct值處於康復個案範圍內，評估為應不具傳染性的康復個案，被質疑是否獲特殊處理。

徐樂堅回應事件表示，按現時防疫安排，所有海外回港人士都要取得24小時快測陰性，並網上呈報，回港後再進行核酸測試，不必等待結果便可直接回家或回到酒店。當中有人回港後核酸測試呈陽性，可能是因為康復後有殘餘基因，回港人士一旦回港核酸呈陽性，當局會檢視所有資料，判定陽性個案市民是否復陽或新近感染個案，視乎需要作出隔離安排。

他續指，自9月26日措施實行至今，共有455名抵港人士申報曾感染，上機前24小時快測陰性，但回港後在機場核酸陽性，當局核實他們不具傳染性後，有關人士不必隔離，亦不會獲發紅碼。

徐樂堅強調，當局不會特別評論個別個案，但所有入境人士及官員，與公共衞生衡量完全一致。

被多次問及不具傳染性的Ct值應為多少，徐樂堅表示，每個個案都是獨特的，當局會全盤考慮一個個案，包括感染日期、是否有病徵等，沒有一條特定的界線。

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記者：黃穎津

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