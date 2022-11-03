【梨泰院人踩人】李智漢母親認領兒子遺物　李英愛捐款助罹難者家屬運送遺體

▲ 李智漢母親痛哭警方無視民眾的報案。

南韓首爾梨泰院於日前（10月29日）舉辦萬聖節活動發生人踩人意外事故，到今造成至少156人死亡。

在今次人踩人事故內，已確認罹難的公眾人物，除曾參加《PRODUCE 101》第二季的男練習生李智漢之外，還有啦啦隊女神金有娜以及日本模特兒富川芽生均在此事件不幸喪生。

罹難者之一的李智漢在梨泰院人踩人慘劇中，其實有機會逃生，但他選擇拯救另一名被擠人群中的女孩，最後才不幸罹難。

李智漢母親今日（11月3日）認領遺物後，離開體育館時在門外痛哭，狠批警方當晚輕視民眾的報案求助，令她失去兒子：「如果是總理兒子打電話報警的話，應該會有過百名警察出動了吧？」

李母又提到當晚已即時趕往醫院，更指自己對兒子冰冷的遺體進行人工呼吸，令人虐心。

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人美心善

另外，南韓女星李英愛向來樂於行善，就是次慘劇她向其中一組罹難者家屬伸出援手，捐贈善款，希望協助對方把女兒的屍體送回俄羅斯。

據南韓媒體指，罹難者家屬的朴某為25歲女兒的屍體送回俄羅斯一事籌款5千美元（約3.9萬港元），由於朴某不精於韓文，以及經濟環境差，就算使國內的俄羅斯人群組展開集資，但籌款一事仍未能成功。

後來李英愛得知事件後，她即聯絡韓國殘疾人財團表示願為對方支付運費，遺體由大使館幫忙轉送。

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