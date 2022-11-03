【人氣男神】魏浚笙參與人工復育珊瑚計劃　Jeffrey視家人爲滄海璀璨瑰寶

早前憑電視劇《I SWIM》人氣急升的魏浚笙（Jeffrey）不但與水有緣，還十分愛惜海洋生態！

珠寶品牌周生生即將在海港城開設以海洋為主題的珠寶概念店，早前特別邀請Jeffrey為海洋出一分力，潛進西貢海域種植珊瑚，推展「Harbour of Love」人工復育珊瑚計劃，男神愛心盡現。

Jeffrey種植珊瑚

Jeffrey率先與團隊以專業型格的潛水裝束潛進西貢海域種植首批珊瑚，被問到今次潛水有甚麼感受，他笑言：「今次潛落香港海域進行人工復育珊瑚計劃感覺非常神聖，就像肩負了不少生命為牠們建立家園，希望小珊瑚能夠茁壯成長！」

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贈珠寶首飾予家人

被問及近日工作忙碌，有沒有時間陪伴家人。

Jeffrey坦言：「近日工作的確非常忙碌，的確少了時間陪伴家人，但他們一直以來都給予萬分支持，成為我強大的精神支柱，他們對我而言就像滄海之中璀璨瑰寶，所以我特別揀選了不同的珠寶首飾送給他們。」

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