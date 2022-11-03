【售票故障】快達票冧機疑變「銀聯優先發售」　舞台劇《短暫的婚姻》開售腰斬先為兩類人安排門票

▲ 快達票付款系統故障，舞台劇《短暫的婚姻》腰斬門票發售。（主辦方專頁圖片）

由林海峰、黃德斌及「蝦頭」楊詩敏等主演舞台劇《短暫的婚姻》門票今日（3日）網上公開發售，竟變「短暫的售票」！事源今早快達票網站付款系統「冧機」，大批使用Visa及Master信用卡網民稱未能完成付款程序，主辦方更一度稱只有銀聯卡用戶可成功付款，經3小時搶修後宣布叫停售票，直至晚上再宣布明起分批為兩類受影響人士安排門票或重新購票，其後再視乎票房再考慮重推公售。

今早10時起，《短暫的婚姻》門票於快達票網站及電話熱線公開發售。惟開售後陸續有網民湧至主辦方及快達票facebook等平台投訴，稱網上輪候多時獲安排選擇門票，卻在最後付款程序出現「白畫面」或「error」等系統故障頁面，未能完成付款。主辦方於開售1小時後，在facebook專頁發文表示，發現很多市民購票時未能完成付款，已致電快達票了解，獲對方回覆正搶修緊付款系統，呼籲大家耐心等候，其後再更新指「暫時得銀聯比（畀）到錢」。

不過情況持續，有未能成功購票的市民紛紛到主辦方專頁留言，指「點解個付款系統淨係銀聯先得，咁辛苦排咗兩個鐘，去到付款就因為無銀聯咭比唔到錢，快達票想點呀」，亦有市民戲稱「個tittle要改改，銀聯優先獨家發售」。亦市民認為應停賣，否則對提早輪候的朋友不公平。

及至下午1時許，主辦方再發文致歉，指快達票付款系統出現故障，由於修復時間未明，宣布腰斬發售，另擇日發售餘下門票，並稱今晚將於專頁宣布下個開賣日與時間：

由於HK Ticketing Payment System 出現問題，令到今朝有很多朋友未能成功購票，或出現只有使用銀聯卡可以購票嘅情況，似乎修復HKT付款系統未明朗，我哋真係好希望排咗好耐隊嘅你哋有機會買到飛，現在讓正在系統內嘅朋友購票完成之後，我哋暫停發售門票，待HK Ticketing網站搶修成功，令大家可以在一個更加理想嘅狀況下才會重新發售。

直至今日晚上近11時，主辦方再在facebook發文，就快達票處理票務上的失誤而造成的困擾，代表主辦和協辦單位向網民致歉，劇目團隊承諾為所有因網上付款系統失誤，而未能成功購票的人士作出承擔，包括為兩類人士作特別安排：

首先保證已成功付款、未收到確認信的所有人士「一定會有飛」，快達票將於明天（11月4日）致電聯繫有關人士（來電為31 288 288）；今日收到快達票退款電話的人士亦將獲快達票再次聯絡你，重新安排門票

快達票會根據系統紀錄作出跟進，因網上付款系統問題未能成功付款人士，將於下周三（11月9日）收到快達票附上購票連結的電郵；有關人士應按電郵指示，於下周四（11月10日） 指定時段，分批按入連結購票，並根據今日購票數量與日子去購買，主辦方是按照人士今天交易時間先後次序分配，詳情將於電郵中說明

主辦方暫無公布重新公開發售日期，稱在完成處理上述人士訂單後，倘尚有額外門券，會再作公布。主辦方表示，「作為劇場人，從來覺得劇場是分享的平台，要令大家蒙受時間和精神上的壓力，絕對不是我們想看到的」，強調會盡力而為，並會把內部門票「傾巢而出」，「雖然未必能夠滿足每一位，但亦都希望在我們能力範圍內做到最多。」

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記者：陳麗娜、馮琪雅