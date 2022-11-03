【舞台劇門票】快達票付款系統故障　舞台劇《短暫的婚姻》腰斬門票發售

▲ 快達票付款系統故障，舞台劇《短暫的婚姻》腰斬門票發售。（主辦方專頁圖片）

由林海峰、黃德斌、楊詩敏等主演的舞台劇今早（3日）10時於快達票公開發售，開售後疑付款系統故障，多名使用Visa及Master信用卡的人士未能付款，即使其後付款系統恢復正常，卻只接受銀聯付款。

主辦方於開售一小時後，在facebook專頁發文表示，發現很多購票市民未能完成付款，已致電快達票了解，獲對方回覆正搶修緊付款系統，呼籲大家耐心等候。

不過情況持續，有未能成功購票的市民紛紛到主辦方的專頁留言，指「點解個付款系統淨係銀聯先得，咁辛苦排咗兩個鐘，去到付款就因為無銀聯咭比唔到錢，快達票想點呀」，亦有市民戲稱「個tittle要改改，銀聯優先獨家發售」。亦市民認為應停賣，否則對提早輪候的朋友不公平。

及至下午1時許，主辦方再發文致歉，指快達票付款系統出現故障，由於修復時間未明，宣布腰斬發售，另擇日發售餘下門票，並稱今晚將於專頁宣布下個開賣日與時間：

由於HK Ticketing Payment System 出現問題，令到今朝有很多朋友未能成功購票，或出現只有使用銀聯卡可以購票嘅情況，似乎修復HKT付款系統未明朗，我哋真係好希望排咗好耐隊嘅你哋有機會買到飛，現在讓正在系統內嘅朋友購票完成之後，我哋暫停發售門票，待HK Ticketing網站搶修成功，令大家可以在一個更加理想嘅狀況下才會重新發售。 大家踴躍嘅支持，卻換來等待，主辦單位深表歉意，再一次多謝大家對短暫的婚姻2022的支持。一有最新消息，我哋會在此專頁上為大家報告。 各位辛苦左一個早上嘅朋友仔，我哋決定暫時今日唔會重新開賣，（希望）等快達票嘅系統好好完善再重新嚟過，我哋會今晚係專頁宣布下一個開賣日期同時間，辛苦各位。大家好好休息，再一次同大家致歉。

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記者：陳麗娜